Uluslararası basın için İstanbul\'da yatırım tanıtım programı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğinde, "Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye" medya programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğinde, 3-6 Eylül'de İstanbul'da "Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye" medya programı yapıldı.

Türkiye'nin yatırım potansiyelinin, finansal ekosisteminin ve iklim finansmanı alanında yürüttüğü çalışmaların uluslararası kamuoyuna aktarılmasını hedefleyen programa, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, Macaristan, Polonya ve Romanya olmak üzere 8 Avrupa ülkesinden 16 uluslararası basın mensubu katılım sağladı.

Medya programıyla Türkiye'nin yatırım ortamı, finansal ekosistemi, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve iklim finansmanı alanında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına anlatıldı.

Türkiye'nin küresel yatırımlar açısından sunduğu fırsatlar, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma vizyonu ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde iklim finansmanı alanında yürütülen çalışmalar dünya kamuoyuna tanıtıldı.

Medya programı kapsamında katılımcılar, ilk olarak İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İklim Finansmanı Zirvesi'ne katıldı. Programın devamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Medya mensupları, bu görüşmede, Türkiye'nin iklim politikaları, yeşil dönüşüm vizyonu ve COP31 sürecine ilişkin bilgi edinirken, Bakan Kurum, uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programın devamında basın mensupları Borsa İstanbul'u ziyaret ederek, düzenlenen Gong Törenine katıldı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'ni ziyaret eden basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu tarafından Türkiye'nin makroekonomik görünümü, yatırım ortamı ve "Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye" vizyonu hakkında bilgilendirildi.

Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandığı toplantıda, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve yatırım ekosistemine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Program kapsamında ayrıca SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ekosistemi hakkında uluslararası medya mensuplarını bilgilendirdi.

Tütüncü, 5-9 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ve Türkiye'nin küresel uzay ekosistemindeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.