Uluslararası Demokratlar Birliği, Fransa'da iftar programı düzenledi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Mitry-Mory'de iftar programı düzenledi.

Mitry-Mory'deki iftar programına, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, UID Genel Merkez Siyasi İşler Başkanı Safiye Ulufer, UID Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin'in yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

UID Paris Bölge Teşkilatı'nın hazırladığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, UID'nin tarihçesini anlatan tanıtım videosu gösterildi.

Başkonsolos Yılmaz, "Yarısını geride bıraktığımız bu anlamlı ayın, başta ülkemiz olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiyle 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen menfur terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Biz, ülke olarak İslam karşıtlığıyla mücadeleye ilişkin her türlü uluslararası girişimi destekliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, takip edilen bir ülke haline geldi"

Milletvekili Göka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ileterek, "Sizlerle burada, bu mübarek Ramazan ayında sofralarımızı paylaşmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk." dedi.

Göka, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle birlikte "Yapamayız, yaptırmayız." anlayışının yıkıldığını vurguladığını kaydederek, "Türkiye, 23 yıllık süreçte asırlık eksiklerini tamamlayarak artık takip eden değil, yolu çizilen değil, takip edilen bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışındaki Türklere verdiği önem ve çabalar sayesinde bu vatandaşlara yönelik dışlayıcı tutumların son bulduğunu dile getiren Göka, "Artık bizler, bu topraklarda hayat kuran, iş kuran, geleceğini burada gören siz kardeşlerimize 'gurbetçi' demiyoruz; 'Avrupalı Türkler' veya 'Yurtdışı Türkler' diyoruz." diye konuştu.

Göka, AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak, "Yurtdışı Türkler" tanımlamasıyla birlikte kurumsal politikaları devreye aldıklarını ve dış temsilciliklerin sayısını artırdıklarını kaydederek, vatandaş odaklı bir yaklaşımla eğitimden sağlığa kadar birçok alanda örneği olmayan düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

"Evlatlarımızın, dilini, dinini, kültürünü unutmadan yaşadıkları toplumda var olabilmeleri için binlerce öğretmen ve din görevlisi görevlendirdik." diyen Göka, yaptıkları çalışmalar kapsamında 2014'ten bu yana yurtdışındaki Türklerin bulundukları ülkede oy kullanabildiğini kaydetti.

Göka, "Sizler için Türkiye ana vatanınız, ancak Fransa da yuvanız. Burada yaşıyor, üretiyor, çocuklarınızı burada yetiştiriyorsunuz ve ana vatanınızla bağınızı hiçbir şekilde koparmadan, Fransa toplumuna her zaman ve her zeminde eşit katılımınızı önemsiyor ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Keskin, insanların dinleri, dilleri, renkleri ve etnik kökenleri nedeniyle uğradığı ayrımcılığın toplumsal barış için sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Fransa'da ibadethanelere ve camilere yönelik saldırıların her yıl arttığını kaydeden Keskin, 26 Şubat'ta Fransa'daki Jargeau camisine yönelik kundaklama olayını hatırlattı.

Keskin, dünya çapında ve özellikle Avrupa'da gözlemlenen ırkçılığın demokrasiye ve ortak değerlere yönelik ciddi tehlike oluşturduğunu kaydederek, "Bu nedenle kurumumuz ırkçılık, İslam düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığı ile mücadeleyi çalışmalarının merkezine koymaktadır." diye konuştu.

Ulufer, Ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bu mübarek Ramazan ayında sizlerle Paris'te olmak bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

UID'nin yurtdışındaki Türklerin, kimliklerini daha güçlü bir şekilde koruyarak yaşamaları için ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ulufer, koruyucu aile olmanın da önemine dikkat çekti.

Türklerin bulundukları ülkelerde siyasal katılımını önemsediklerini vurgulayan Ulufer, "Seçimlere katılmak ve oy kullanmak, yapabileceğimiz en azami demokratik hakkımızdır." dedi.