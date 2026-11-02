Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl cuma günü itibarıyla 1,3 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkesine döndüğünü açıkladı. Örgütün açıklaması, bu yıl cuma günü itibarıyla İran ve Pakistan'dan ülkeye dönen Afgan mültecileri kapsıyor.
KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü, bu yıl cuma günü itibarıyla 1,3 milyondan fazla Afgan mültecinin komşu İran ve Pakistan'dan ülkeye dönüş yaptığını duyurdu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
2.11.2026 18:12:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 1,3 milyondan fazla Afgan mülteci ülkesine döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?