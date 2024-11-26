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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından " Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi" İstanbul'da 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi'nde 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmasını, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirecek.

Türkiye ile 33 ülkeden 200'den fazla STK temsilcisinin katılacağı zirvede, büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da aralarında bulunduğu 35 katılımcı konuşma yapacak.

Dünyanın dört bir yanından Filistin davasına destek veren kuruluşların yer alacağı zirveye, Türkiye'den de AFAD ve Kızılay gibi önemli STK'ler katılım sağlayacak.

Zirvenin hedefleri arasında "Gazze'deki krizin derinleşen boyutları", "insani müdahale stratejilerinin güçlendirilmesi", "sürdürülebilir kalkınma projeleri", "küresel ölçekte işbirliği" ve "finansal kaynakların seferber edilmesi" konuları yer alıyor.

Birçok önemli hususun ele alınacağı zirvede, "Gazze'nin İnsani Krizi ve Geleceğe Bakış", "İnsani Yardım Müdahalesi ve Acil Çözümler", "Gazze İçin İyileşme ve Sürdürülebilir Stratejiler" ve "Blokajı Sonlandırmak İçin Yenilikçi Stratejiler" konu başlıkları masaya yatırılacak.

Katılımcılara Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde çeviri hizmeti verilecek zirve, oturumların ardından 30 Kasım'da sona erecek.