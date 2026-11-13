Uluslararası Kano Federasyonu heyeti, Edirne Valisi Sezer'le su sporlarını görüştü - Son Dakika
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Uluslararası Kano Federasyonu heyeti, Edirne Valisi Sezer'le su sporlarını görüştü

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Uluslararası Kano Federasyonu heyeti, Edirne Valisi Sezer\'le su sporlarını görüştü
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Nesim İba'yı ağırladı. Ziyarette kano ve kürek sporunun gelişimi ile Edirne'nin su sporları potansiyeli görüşüldü.

Uluslararası Kano Federasyonu Maraton Kano Komitesi Başkanı Ruud Heijselaar, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve TED Edirne Koleji ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette, kano ve kürek sporunun gelişimi, uluslararası spor organizasyonları ve Edirne'nin su sporları alanındaki potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne'nin doğal güzellikleri ve su kaynaklarının su sporları açısından sunduğu imkanların da değerlendirildiği ziyarette, kentte kano ve kürek sporlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Vali Yunus Sezer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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