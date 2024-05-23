Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı

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Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali, "Kakava ateşi"nin yakılmasıyla başladı.

Karagöz Parkı önünde, Vali Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalattin Akyüz ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla oluşturulan kortej, Mustafa Kemal Bulvarı, Karaumur ve 100. Yıl caddelerini takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Dans ve müzik gösterilerinin sunulması sonrası 10 ton odundan hazırlanan "Kakava ateşi" yakıldı.

Ateşin çevreye çok fazla ısı yayması ve büyümesi üzerine itfaiye ekipleri köpük sıkarak ateşi söndürüldü. Kısa bir süre sonra da başlayan kuvvetli sağanak ateşin tamamen sönmesine neden oldu. Yağış nedeniyle meydandaki kalabalık civar dükkanlara sığındı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kakava ateşi"ni yakmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Bulut, "Festivalimizin hayırlı uğur olmasını ve tüm halkımıza hayırlı eğlenceler diliyorum. Tüm halkımız şunu bilsin ki, Kakava demek Kırklareli demek, Kırklareli demek Evlad-ı Fatihan demek, Kırklareli demek Türk milleti demek, Türk Cumhuriyeti demek, Mustafa Kemal Atatürk demek." şeklinde konuştu.

Festival 25 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Kakava nedir?

Ritüele göre baharın gelişi ve yılın bereketlenmesi için suyun efsunlanması gerektiği düşünülür.

Bu inanca göre, sıcaklığı Hızır peygamber, suyu ise İlyas peygamber temsil eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gül ağacının dibinde buluştukları inancı ile kutlanan Hıdırellez'in Romanlardaki yansıması ise Kakava olarak anılır.

Kakava, Roman nüfusunun çoğunlukta olduğu özellikle Edirne'de 5-6 Mayıs'ta kutlanırken Kırklareli'ndeki bu kutlama aynı tarihlerde ritüelleri gerçekleştirilse de son yıllarda turizm destisnasyonu oluşturması amacıyla Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali esnasında kutlanıyor.