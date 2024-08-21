Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, M çiçeği virüsüyle ilgili uyarılarda bulundu

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Acil Durumlar Halk Sağlığı Kıdemli Görevlisi ve Acil Durum Operasyonları Başkanı Gwen Eamer, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili doğrudan ?????risk altında olmayanlara ve virüsün yayıldığı sosyal ağlarda bulunmayanlara "sakin kalmaları" yönünde tavsiyede bulundu.

Eamer, DSÖ'nün yayılmasını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiği ve küresel mercek altında olan M çiçeği virüsüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Son haftalarda dünya genelinde M çiçeği virüsünde vaka miktarı ve vaka görülen ülke sayısında endişe verici artış yaşandığını kaydeden Eamer, bunun bir yıldan uzun süredir Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yavaş yavaş artan yeni bir virüs türünden (Klade 1b) kaynaklandığını söyledi.

Eamer, "Son birkaç haftada çoğunlukla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne komşu olan ancak daha uzaklarda da bulunan birçok ülkede bu yeni tip M çiçeği virüsü vakalarının bildirildiğini gördük. Ayrıca toplum düzeyinde de bulaşma görüyoruz. Örneğin Burundi'de vakaların çoğu çocuklarda görülüyor. Bu da elbette yetişkinler arasında gerçekten yoğunlaşan vakalardan biraz daha fazla endişelendiriyor." diye konuştu.

M çiçeği virüsü epidemiyolojisine bakıldığında, vakaların çok hızlı şekilde arttığının ve farklı nüfus gruplarında yayıldığının görüldüğünü anlatan Eamer, DSÖ ve Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC), virüsün gerçekten endişe verici olduğunu ve tüm dünyanın bunu durdurmayı sağlamak için ortak bir çabaya ihtiyaç duyduğunu göstermek için geçen hafta alarm zillerini çaldığını anımsattı.

Eamer, "(DSÖ ve Africa CDC uyarıları) Bu, virüsün Kovid-19 olduğu anlamına gelmiyor. Bu, bunun bir pandemi olacağı anlamına gelmiyor. Bunun manası, şu anda elimizden gelen her şeyi yapmak, dünya genelinde sahip olduğumuz tüm kaynakları virüsün yayıldığı yerlerde hizmete sunmak ve virüsü olduğu yerde durdurduğumuzdan emin olmak için harekete geçme çağrısı." dedi.

IFRC olarak etkilenen her ülkedeki Kızılhaç topluluklarıyla çalıştıklarını vurgulayan Eamer, vaka görülen ülkelerin buna yanıt vermeye hazır olmaları için de faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Eamer, bu yıl M çiçeği virüsü vakalarının görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birçok Afrika ülkesinde sahada olduklarını belirterek, insanların ihtiyaç duydukları bakım ile su ve sanitasyona erişebildiğinden emin olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Aşılamanın M çiçeği virüsüne karşı kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Eamer, insanların aşıyla ilgili kritik bilgilere sahip olmalarının yanı sıra kendilerini virüsten nasıl koruyacaklarını ve virüse yakalandıklarından şüphelendiklerinde ne yapmaları gerektiğini bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Eamer, IFRC çalışanları ve milyonlarca gönüllüsünün bu konularda Afrika ve dünya genelinde insanlara destek olduğunu dile getirdi.

"Kanser, HIV enfeksiyonuna yakalanmış veya hamile kişiler için de tehlikeli olabilir"

Tıbbi desteğin M çiçeği virüsüyle mücadeledeki önemine işaret eden Eamer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüse yakalandığınızdan şüpheleniyorsanız tıbbi yardım almanız, bir doktor veya hemşirenin sizi muayene etmesi, bireysel durumunuz için size tavsiyelerde bulunması gerçekten önemli. M çiçeği hafif bir hastalık olabilir. Ancak özellikle çocuklar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf herkes için çok ciddi bir hastalık olabilir. Kanser, HIV enfeksiyonuna yakalanmış veya hamile kişiler için de tehlikeli olabilir. (Virüse karşı) Destekleyici bakımın olduğunu anlamak da önemli. Bu bakım, virüse yakalananların ateşini düşürmek ve ağrıları azaltmaları için ilaçların yardımcı olacağı anlamına gelir. Yani virüse karşı belirli bir ilaç olmadığından bahsetsek dahi bu ilacın size yardımcı olmayacağı anlamına gelmez."

Eamer, risk altında olan veya virüse maruz kalan insanların büyük çoğunluğunun önleyici tedbirlere ve hayatlarını kurtarabilecek aşıya erişiminin olmadığını, bunun virüsle mücadelede en önemli konu olduğunu söyledi.

"Bu farklı bir virüs, Kovid-19'dan farklı şekilde bulaşıyor"

Virüse karşı dünyanın birlik içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Eamer, şunları kaydetti:

"Bu farklı bir virüs, Kovid-19'dan farklı şekilde bulaşıyor. Umarım bireyler, toplumlar ve küresel topluluk olarak salgın hastalıklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir şeyler öğrendik. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda öğrendiklerimizin, bugün M çiçeği riski en yüksek olan kişilerin ihtiyaç duydukları yardımı, desteği, tedaviyi ve aşıları alabilmelerini sağlamak için eyleme dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. ??????Doğrudan risk altında olmayanlarımız, virüsün şu anda yayıldığı sosyal ağlarda bulunmayanlarımız için bence asıl mesaj 'sakin kalmaktır'. M çiçeğinin hem fiziksel görünümü hem de yayıldığı bazı yollar veya ağlar nedeniyle çok damgalayıcı bir hastalık olabileceğini biliyoruz. Hepimizin çözümün bir parçası olması ve tüm çabalarımızı bu kaynakları ulaştırmaya (virüsün görüldüğü yerlere) ve en çok risk altında olan insanlara yardım etmeye odaklanmasını sağlamamız gerçekten önemli."