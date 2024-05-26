Uluslararası Kızılhaç, Yemen'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Kızılhaç, Yemen'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu

Uluslararası Kızılhaç, Yemen\'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Yemen'deki İran destekli Husilerin, hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda aldıkları esirlerden 113'ünü serbest bıraktığını duyurdu. Esirlerin serbest bırakılmasının tek taraflı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakere ortamını yeniden canlandırmaya yönelik olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

26.05.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Yemen'deki İran destekli Husilerin, hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda aldıkları esirlerden 113'ünü serbest bıraktığını duyurdu.

Kızılhaç'ın açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki Sana kenti, alıkonulan hükümet saflarındaki 113 kişinin salıverilmesine tanıklık etti.

Esirlerin serbest bırakılmasının tek taraflı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakere ortamını yeniden canlandırmaya yönelik olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sana'da bulunan Ulusal Esir İşleri Komisyonunun talebiyle Kızılhaç'ın bu salıverme işlemine destek verdiği ve ayrıca, daha önce uluslararası örgütün serbest bırakılan esirleri sık sık ziyaret ettiği bildirildi.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, dün X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Husi lider Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda tek taraflı insani girişimde bulunacaklarını ve bu kapsamda en az 100 esiri serbest bırakacaklarını duyurmuştu.

Yemen'deki hükümetten, Husilerin bu girişimiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 11 Mart 2023'te İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart 2023'te aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, 19 Nisan 2023'te yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişimi kapsamında iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Taraflar, 2018'te İsveç'te yapılan görüşmelerde 15 binden fazla esir, alıkonulan ve kaçırılan kişinin listesini sunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, İran, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kızılhaç, Yemen'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
10:57 Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil Süleyman Soylu: Köpeklerin uyutulmasına gönlüm razı değil
10:49 Sinan Ateş’in arkadaşından Olcay Kılavuz’la ilgili bomba iddia Sinan Ateş'in arkadaşından Olcay Kılavuz'la ilgili bomba iddia
02:11 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı
13:01 Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
10:57 Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
10:46 Türkiye’nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
10:37 Rusya, Harkiv’de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı Rusya, Harkiv'de süpermarketi vurdu: 12 ölü, 43 yaralı
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
10:18 Sahte polisler korsan taksiciyi “Aracını bağlarız“ tehdidiyle dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi "Aracını bağlarız" tehdidiyle dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 14:03:42. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Kızılhaç, Yemen'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement