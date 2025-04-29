Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı

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Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen festival, Girit lezzetlerini Manavgatlılarla buluşturdu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, etkinliğin gastronomi turizminde Manavgat'ı öne çıkaracağını vurguladı.

29.04.2025 11:36  Güncelleme: 13:19
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(ANTALYA)- Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, Girit lezzetlerini Manavgatlılar ile buluşturdu. Festivalin ev sahipliğini yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mübadele öncesi Manavgat'a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz yemekleriyle Side'nin tarihine lezzet kattığını, bu eşsiz mutfak mirasını, dünyaca ünlü şeflerin tadım etkinlikleri, konser, müzik dinletisi, dans, sinema gösterimi, söyleşi ve sempozyum etkinlikleriyle zenginleştirerek Side'yi uluslararası vitrine taşıdıklarını söyledi.

24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, Girit lezzetlerini Manavgatlılar ile buluşturdu. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Manavgat'ı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel mirasını yansıtan lezzetleriyle gastronomi turizminde de en çok tercih edilen turizm destinasyonu haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin toplumlararası sosyalleşme, kültürel kaynaşma ve ekonomik canlılık yaratma başta olmak üzere, çok yönlü faydalar sağladığını dile getiren Kara, gazeteler, dergiler, televizyonlar ve sosyal medya etkileşimleriyle de milyonlarca kişinin Side'nin yeniden doğuşuna tanıklık ettiğini söyledi.

"Küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan zincirde ekonomik canlılık yaşandı"

Festivalde Türkiye ve Avrupa medyasının temsilcilerini, sosyal medya fenomenlerini, yanı sıra dünya turizminde etkin rol oynayan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerini ağırladıklarını kaydeden Başkan Kara, şöyle devam etti:

"Manavgat'ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat'ta hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla yılın 12 ayı canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda düzenlediğimiz festivalimiz boyunca Side'deki restoranlarımızın ve kafelerimizin işletmecileri, Girit mutfağının özgün tatlarını menülerine taşıyarak ilçemizin gastronomi zenginliğini ön plana çıkardı. Tadım etkinliklerinde dünyaca ünlü mutfak şefleri Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit'in efsanevi lezzetlerini hazırladı. Side Antik Kenti'ne akın eden lezzet avcıları, yerli ve yapancı turistler Girit mutfağının seçkin tatlarını deneyimledi. Side'deki en küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan değer zincirinde önemli ölçüde ekonomik canlılık yaşandı."

"Gastronomi turizmindeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Avrupa ülkelerinin turizmine yön veren tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerinin Side'nin potansiyelini yerinde görmesinin, Manavgat için çok büyük fırsat olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

" Turizm, konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence ve kültürel etkinlikler gibi birçok sektörü kapsayan büyük ve çok yönlü bir endüstri. Manavgat da 423 konaklama tesisi ve 193 bin yatak kapasitesi ile bu hizmet endüstrisinde çok güçlü altyapıya sahip.  Özellikle beş yıldızlı otellerimizin sayıca fazlalığı ve yüksek hizmet kalitesi, yabancı turistlerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Avrupa'nın önde gelen tur operatörleri, turizm değerlerimizi ve hizmet kapasitemizi yerinde gördü, lezzetlerimizi tattı. Gastronomi turizminde Side'nin yeni bir destinasyon olacağına dair çok olumlu düşüncelerini dile getirmesi bizleri son derece heyecanlandırdı ve mutlu etti. Girit'ten gelen dostlarımızın, festival konuklarının, esnafımızın, ilçemiz sakinlerinin memnuniyet ifadeleri doğru yolda ilerlediğimizi kanıtladı ve motivasyonumuzu daha da artırdı. Girit lezzetlerinin yanı sıra Manavgat'ın zeytinini, zeytinyağını, yöresel ürünlerini ön plana çıkan organizasyonlarla gastronomi turizmindeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kara, festivalin dünya turizmine kazandırılmasında kendilerine büyük destek veren Girit'in Hanya Belediyesi yöneticilerine, Giritliler Federasyonu yöneticilerine, ana sponsorlar Barut Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Haydar Barut ve Seher Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güneş'e, sinema sanatçılarına, akademisyenlere, yazılı ve görsel medya ile sosyal medya mensuplarına teşekkür etti.

Uluslararası Manavgat Girit\'ten Side\'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika

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