Uluslararası Mersin Maratonu'na Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Maratonu'na Geri Sayım Başladı

Mersin'de düzenlenecek 6. Uluslararası Mersin Maratonu için yabancı sporcular antrenman yaptı. Maratona, 15 Aralık'ta yerli ve yabancı birçok sporcu katılacak. Sporcular, antrenmanlarını Darısekisi Örnek Köyü'nde gerçekleştirerek, rekor kırma hedeflerini dile getirdi.

13.12.2024 09:47  Güncelleme: 10:59
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek 'Uluslararası Mersin Maratonu'nda koşacak yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Sporcuların tercümanlıklarını ise 'Hello Mersin' kursiyerleri üstlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek 'Uluslararası Mersin Maratonu' için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık'ta düzenlenecek maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu yer alacak. Maratonda koşacak yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köyü'nde antrenman yaptı. Sporcuların tercümanlıklarını ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Hello Mersin' projesinden yararlanan kursiyerler üstlendi.

"Burası benim için doğal bir spor salonu gibi"

2013 yılından bu yana maraton koşan ve dünya çapında birçok başarıya imza atan Mark Kosgey Kiptoo, "Burada olmaktan çok memnunum. Mersin çok güzel bir yer. Yarış için büyük beklentilerim var. Dün medyada gördüm. Koşacağımız alan düz. Umarım hava koşulları iyi olur. İyi koşmaya çalışacağım. Ana hedefim kendi rekorumu geliştirmek. Yakın zamanda Avusturya'da 2 saat 9 dakikada koştum, ama ana rekorum 2 saat 6 dakika. Mersin düz bir alan olduğu için, bu rekorumu kırmak istiyorum. Burası çok güzel. Ağaçlar, temiz hava, tepeler… Burası benim için doğal bir spor salonu gibi" dedi.

"Kendi rekorumu geçmek için elimden geleni yapacağım"

2016 yılından bu yana maraton koşucusu olan Kenyalı Truphena Chepchirchir de maratonu heyecanla beklediğini ve iyi hazırlandığını kaydederek, "Uluslararası Mersin Maratonu'nda daha önce de koştum ve 2 saat 28 dakikayla birinci oldum. Bu seferki eğitimim iyiydi. Maratona iyi bir şekilde çalıştım. Rekorumu geçebilirim, elimden geleni yapacağım. Burası yüksek yerleşim yeri olduğu için çok güzel bir yer. Burada antrenman yaptığım için de memnunum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Mersin, Spor, Son Dakika

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