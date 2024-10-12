Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul'da Toplandı

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Medya Platformu tarafından İstanbul'da "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi" düzenlendi.

Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye, Filistin ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Kongre'nin açılışında konuşan Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Filistin'e yönelik şiddetinin durmaksızın sürdüğünü belirterek, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden sivilleri hedef aldığını vurguladı.

"Gazze'deki bu cihat kuşağını canlı tutmak lazım" ifadeleriyle gençlerin Filistin davasına sahip çıkmasının önemine dikkati çeken Palabıyık, "Biz Gazze'yi aslında bir okul, bir akademi olarak kabul ediyoruz." dedi.

Palabıyık, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kongre'ye gönderdiği mesajı paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından "Özgür Filistin, Şehadet ve Katil İsrail" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Filistinli düşünür Münir Şefik, Türk halkını çok sevdiğini dile getirerek, Filistin davasına verdiği daimi destek için Türk halkını takdir ettiğini söyledi.

Filistin'in 1947'deki taksim kararının uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler (BM) prensiplerine aykırı olduğunu vurgulayan Şefik, BM'nin bir ülkeyi taksim etme yetkisi bulunmadığını, bu tür kararların o ülkenin vatandaşlarına ait olduğunu kaydetti.

"İsrail kuruluşundan itibaren kanunsuzdur"

Şefik, İsrail'in kuruluşunun da bu açıdan hukuksuz olduğunun altını çizerek, "İsrail devleti kuruluşundan itibaren kanunsuz bir devlet olarak kurulmuştur. Kanuni anlamda bir esası yoktur." ifadelerini kullandı.

1917'den itibaren başlayan Yahudi göçlerinin, Filistin'in demografik yapısını değiştirmeyi hedeflediğini belirten Şefik, bu göçlerin "ırkçı" ve "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, 1948'de İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları "soykırım" olarak tanımlayan Şefik, bu süreçte Filistinlilerin büyük bir kısmının yerlerinden edildiğini ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Şefik, İsrail'in BM'ye üye olabilmek için Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanıyacağına dair taahhüt verdiğini ancak bu sözünü tutmadığını belirterek, "BM kararlarına ve uluslararası kanuna göre İsrail'in BM'ye üye olması kanuna aykırıdır." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarının tamamını ele geçirmeyi ve Filistinlileri bu bölgeden tamamen çıkarmayı hedeflediğini kaydeden Şefik, Filistin davasındaki çözümün "işgalcilerin Filistin'den ayrılması" ile sonuçlanması dileğinde bulundu.

Gazze'deki öğrenciler eğitimlerini çevrim içi sürdürüyor

Gazze Üniversitesi eski Rektörü Kemaleyn Şaas da 1978'de Gazze'de kurulan üniversitenin eğitimde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İlk dersliklerimiz çadırlardı, 70 öğrencimiz vardı." dedi

Şaas, Gazze Üniversitesinin gelişmiş bir eğitim kurumuna dönüştüğünü ve bugün dünyanın ilk 2000 üniversitesi arasında yer aldığını ifade etti.

7 Ekim 2023 sonrası İsrail saldırılarıyla üniversitenin pek çok binasının yıkıldığını ve aralarında rektör ve ilahiyat fakültesi dekanının da bulunduğu çok sayıda kayıp verdiklerini belirten Şaas, buna rağmen eğitim hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Şaas, üniversite öğrencilerinin üçte ikisinin elektronik ortamda eğitimine devam ettiğini belirterek, Filistin halkının direnişinin en önemli unsurlarından birinin eğitim olduğunu vurguladı.

"Gazze, tarihin yeniden yazılmasına kanıyla destek olup ortak oluyor"

Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras ise 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin yeniden yazıldığını belirterek, "Artık kaybetmenin ve geri çekilmenin dönemi bitti. Zaferin, izzetin ve şerefin dönemi başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Ras, "Gazze, tarihin yeniden yazılmasına kanıyla destek olup ortak oluyor. Gazze'nin kanıyla destek verdiği tarihin yeniden yazımına acaba bizler ne ile destek vereceğiz?" diye sordu.

Mervan Ebu Ras, Gazze'ye yapılan saldırılarla tüm altyapının yıkılmasına rağmen, Gazze direnişinin sürdüğünü vurguladı.

Akademisyenlerin bu süreçte oynadığı rolün önemine dikkati çeken Ebu Ras, akademisyenlerin Filistin için nesiller yetiştirme görevini üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

" Gençlik, özellikle teknoloji alanında İsrail'in uygulamalarına karşı mücadele etmek için enerjisini bu yolda harcamalı." diyen Ebu Ras, teknoloji ve bilgiye dayalı direniş çağrısında bulundu.

Öte yandan programa İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdusselam Heniyye ve Hammam Heniyye'nin de çevrim içi bağlantı ile katılması bekleniyor.