Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu'nda Gerçekleştirildi

Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu\'nda Gerçekleştirildi

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen 'Düzenden Karmaşaya? Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler' başlıklı panelde, uluslararası sistemin geleceği ele alındı. Panelde, uluslararası sistemin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Konuşmacılar, mevcut düzenin eksikliklerini ve değişime ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

02.03.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te düzenlenen "Düzenden Karmaşaya? Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler" başlıklı panelde, uluslararası sistemin geleceği ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam eden forum kapsamında gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat üstlendi.

Leeds Üniversitesinden Prof. Dr. Salman Sayyid, uluslararası sistemde hayal gücü eksikliğinin ve tarihsel düşünce yönetiminin kaybedildiğini belirterek, "Sorunlara karşı küçük çözümlerle ilerliyoruz ve şu anda bir soykırım ile karşı karşıyayız. Bizi soykırım olmadığına ikna etmeye çalışıyorlar. İki yıl önce Ukrayna'da olanları konuşuyorduk ama bugün Ukrayna kadar Filistin konuşulmuyor." dedi.

Sunulan dünya düzeninin krizlere çözüm üretemediğini ifade eden Sayyid, "Liberal uluslararası sistemin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Bundan da önemlisi Batı merkezli düzen sonrası ne yapacağımız ve hazırlıklı olup olmadığımızdır." diye konuştu.

Sayyid, mevcut düzenin doğru işlemesi için İslami nefretin yok edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

North Carolina Üniversitesinden Prof. Dr. Cemil Aydın da mevcut düzeni anlamak için daha geniş çerçevede bakılması gerektiğini söyleyerek, "Filistin meselesi önemli bir örnek. Güney Afrika'nın bu noktadaki duruşu, küresel sistemde ahlaki bir liderliği temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısını da eleştiren Aydın, Filistin ile ilgili alınan kararların buradan geçmediğini hatırlatarak, "Avrupalılar, iyi değerleri dünyaya yaydı ama apartheide karşı gibi dururken aslında durmadılar. BM de sorunun çözümü değil kendisidir." ifadesini kullandı.

Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşe Zarakol ise Moğolların hakim olduğu sistemde Avrupa'nın merkezde olmadığına dikkati çekerek, bunun gibi birçok örnek sıralanabileceğini belirtti ve dünya sistemindeki merkezin her dönemde değiştiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:07 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 19:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Sistemdeki Mevcut Krize Dair Tarihten Fikirler Paneli Antalya Diplomasi Forumu'nda Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement