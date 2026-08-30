Uluslararası Uyuşturucu Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

Birleşik Krallık adli makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul MİT Bölge Başkanlığıyla uluslararası seviyede aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürüttü.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan Birleşik Krallık adli makamlarınca uluslararası seviyede aranan M.A.K'nin (39) Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, 28 Ağustos'ta, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

M.A.K'nin, Birleşik Krallık'taki evinde daha önce yapılan aramalarda paketlenmiş halde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile hassas teraziler ele geçirildiği belirlendi.

Şüphelinin adreste bulunamaması üzerine hakkında uluslararası seviyede arama kaydı oluşturulduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.