Umay Türkeş Günay\'ın anıları \'Gün Doğmadan\' kitabıyla yakın tarihe ışık tutuyor

(ANKARA) - Yazar Umut Özkan'ın edebiyat profesörü Umay Türkeş Günay ile yaptığı söyleşiden oluşan kitabı "Gün Doğmadan" raflardaki yerini aldı.

Eğitimci-yazar Umut Özkan'ın yeni kitabı "Gün Doğmadan" yayımlandı. Akçağ Yayınları'ndan çıkan kitap, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ile yapılan söyleşiden oluşuyor. Kitap, kişisel anılar üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine, edebiyatına ve siyasetine ışık tutuyor. Günay'ın Anadolu'nun farklı illerinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı kitapta, Günay'ın akademik yaşamı ve edebiyata ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor.

Kitapta Mahmut Makal'ın "Bizim Köy" isimli kitabı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Ankara" romanı üzerine değerlendirmelerin yanı sıra Köy Enstitüleri ve edebiyatın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmalar da ele alınıyor. Alparslan Türkeş ile Rıfat Ilgaz'ın cezaevindeki sohbetleri, bir MHP kongresinde Nazım Hikmet şiirinin okunması ve Günay'ın edebiyat çevrelerine ilişkin anıları, kitabın dikkat çeken diğer başlıkları arasında.