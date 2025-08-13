Ümit Aktan için anma programı düzenlendi - Son Dakika
Ümit Aktan için anma programı düzenlendi

13.08.2025 23:51
Bodrum'da, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Ümit Aktan anıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan için anma programı düzenlendi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Bitez Mahallesi'ndeki dernek lokalinde gerçekleştirilen programa, Aktan'ın ailesi, Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Ali Dürüst, Celal Gürcan, spor basınından Faik Gürses, Göktuğ Sevinçli, Ali Sami Alkış ile bazı Galatasaray genel kurul, divan kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek başkanı Cankat Boylu, gazetecilere, Ümit Aktan'ın derneklerinin de üyesi olduğunu ve geçmiş dönemlerde derneğin etkinliklerinde de sunuculuk yaptığını söyledi.

Aktan ile çok güzel anılarının olduğunu ifade eden Boylu, "Son şampiyonluk kutlamasında da bir aradaydık. Maalesef çok kısa bir süre önce rahatsızlandı ve aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ümit ağabey her zaman kalbimizde yaşayacak." dedi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Bodrum'da Galatasaraylıların vefa örneği gösterdiğini ve her zaman da vefalı olduklarını belirtti.

Sarı kırmızı renklere emek verenlerin unutulmamasını isteyen Gökşen, kulübün vefat etmiş başkanlarını da anmanın şart olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan ise programda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen dernek üyelerine teşekkür etti.

Babasını birkaç gün önce defnettiklerini söyleyen Aktan, şunları söyledi:

"O son görevim değildi. Çünkü onun oğlu olarak son görevim bu işte, bu yaptığım. Çünkü o beni hep böyle görmek böyle bilmek istedi ve siz bana bu fırsatı verdiniz. Buraya Ümit Aktan'ı analım, ondan anılar paylaşalım diye geldik ama ondan çıkacak anılar ciltlere sığmaz. Kendisi bir çırpıda okunabilecek anılarından bir kitap da yazdı, tadı damağımızda kaldı. Şimdi ben yeniden bir girişimde bulunacağım. Liseden başlayan, sportif hayatından geçen, mesleki yaşamından devam eden ve en son hastane yatağındaki son anlarına değin her anına varan, her döneminden şahsına münhasır anıları var. 'Tam Ümit'lik işte' diyeceğiniz anılar bunlar."

Katılanların Ümit Aktan ile ilgili anılarını ve dostluğunu anlattığı programda, Aktan'ın programlarından ve sunduğu maçlardan kısa bölümler izlettirildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in üzüntüsünü dile getirip aileye ve camiaya baş sağlığı dilediği mesaj da okundu.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 76 yaşındaki Ümit Aktan'ın cenazesi, 8 Ağustos'ta Bodrum'da Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

