Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması Ankara'da Protesto Edildi... CHP'li Taşcıer: Dün Boyun Eğmedik, Bugün de Eğmiyoruz, Yarın da Boyun Eğmeyeceğiz

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasının ardından, partinin Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı. CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, Erkol'un serbest bırakılacağı ana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini, Erkol görevine dönene dek il binasının ışıklarının açık kalacağını ve il yönetiminin 24 saat görev başında olacağını belirtti. CHP Ankara Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi Gamze Taşcıer ise operasyonun "siyasi" olduğunu savunarak, "Dün boyun eğmedik, bugün de eğmiyoruz, yarın da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınıp İzmir'e götürülmesinin ardından, partililer Güvenpark'ta bulunan il başkanlığı önünde bir araya geldi.

Partililer, "Ümit Erkol'a özgürlük" yazılı döviz taşırken; "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek" sloganları attı. Eyleme CHP milletvekilleri Gamze Taşcıer, Aylin Yaman, Okan Konuralp, Aliye Timisi Ersever, Sibel Suicmez ve Kayıhan Pala ile bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

"Bu operasyonları boşa çıkartacağız"

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol, bu sabah uzun süredir İzmir'de yürütülen bir soruşturma nedeniyle şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Bu gözaltı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın gelecekteki iktidarına yönelik bir operasyonun parçasıdır. Ankara İl Örgütümüz, son yerel seçimlerde en yüksek oy oranlarına ulaşmış bir başarının temsilcisidir. Hukuk devleti ilkesine sığmayacak şekilde yapılan bu şafak operasyonlarının hukuka olan inancı, adalete olan güveni zedelediğini aylardır ifade ediyoruz. İl Başkanımızı gözaltına alarak partimizin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istiyorlar. Oysa bütün kamuoyu araştırmalarında açık ara iktidara yürüdüğümüzü onlar da görüyorlar. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu gözaltının, hepinizin bildiği ve artık alışkanlık haline geldiği üzere, Cumhuriyet Halk Partimizin yürüttüğü etkili muhalefeti durdurmak, muhalefete diz çöktürmek amaçlı bir operasyon olduğu açıktır. Hiç kuşkunuz olmasın, partimizin itibarını zedelemek maksatlı yapılan operasyonlar geri tepecektir. Bu operasyonları boşa çıkartacağız."

İl başkanımızın ev adresi bellidir. İl Başkanlığımızın adresi de bellidir. Her gün gerçekleştirdiği siyasal faaliyetler nedeniyle kamunun önünde olan, bilinen, tanınan bir isimdir. Adresi ve kimliği bu kadar açık bir siyasal özne olan il başkanımızın gözaltına alınması, hukukun evrensel ilkelerine aykırıdır. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından usulüne uygun bir şekilde, kanunun emrettiği gibi ifadeye çağrılması halinde il başkanımızın gidip ifadesini verebilmesi mümkündü. Hukuka uymaları gerekirken, kamuoyunun algısını yönetmek amaçlı bir şafak operasyonu ile yapılan gözaltı işleminin hukuk devleti ile bağdaşmadığı açıktır. Bu operasyonun bir diğer amacı da il başkanımızın üstlendiği ve layıkıyla yerine getirdiği misyonu engellemektir.

"İl başkanımız serbest kalıp görevinin başına gelene dek il binamızın ışıkları açık kalacak"

Biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak hukuk önünde hesap veremeyeceğimiz hiçbir işin içerisinde olmadık; olmayacağız da. Partimiz, iktidarın operasyonları karşısında diz çökmeyecektir. Bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu ablukanın dağılması konusunda öncülük görevini titizlikle sürdürecektir. Partimiz, Türkiye'nin hak ettiği aydınlık geleceğe kavuşması için demokratik kurallar çerçevesinde ne gerekiyorsa yerine getirecektir. İl yönetimi olarak görevimizin başındayız. İl başkanımızın serbest bırakılacağı vakte kadar canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. İl başkanımız serbest kalıp görevinin başına gelene dek il binamızın ışıkları açık kalacak; il yönetimimiz 24 saat görevinin başında olacaktır. Genel başkanımızın öncülüğünde; mahalle teşkilatımızdan ilçe başkanlıklarımıza, il yönetimimizden genel merkezimize kadar her kademeden örgütümüz, bir milim dahi geri adım atmadan, sandıktan halkın iktidarı çıkana dek mücadelesini sürdürecektir. Buradan sesleniyoruz: Getirin sandığı, millet versin kararını."

"Dün boyun eğmedik, bugün de eğmiyoruz, yarın da boyun eğmeyeceğiz"

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise operasyonun "siyasi" olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık siyasal bir gelenektir. Partimiz, ülkemizin demokrasi mücadelesinin taşıyıcı kolonudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış her müdahale, aslında Türkiye'nin demokrasisine yapılmış bir müdahaledir. Çünkü mesele yalnızca bir siyasi parti mücadelesi değil; mesele artık Türkiye'nin nasıl yönetileceği meselesidir. Devletin gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, kısa vadede bir sonuç elde ettiklerini zannetseler de uzun vadede kazanamayacaktır. Çünkü hukuk zedelendiğinde yalnızca muhalefet partisi zarar görmez; devletin bizzat kendisi zarar görür."

Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar yapılan bütün baskılara, tehditlere rağmen hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Siyaseti adliye koridorlarına hapsetmek isteyen anlayışa karşı meşru zemini savunmaya devam edeceğiz. Hukukun siyasallaşmasına karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Milletin iradesini görmezden gelenlere karşı milli iradeyi, demokrasiyi pahası ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Dün boyun eğmedik, bugün de eğmiyoruz, yarın da boyun eğmeyeceğiz."