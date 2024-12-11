Ümit Özdağ\'a Hakaretten 7 Bin 80 TL Para Cezası

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KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Y. (55), 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Ağustos meydana geldi. Mehmet Y., iddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın olduğu bir video paylaşımın altına hakaret içerikli yorum yazdı. Şikayet sonrası Mehmet Y. hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Y. hazır bulundu. Mehmet Y., sözlerinin Özdağ'a yönelik olmadığını savundu. Mahkeme hakimi, Mehmet Y.'yi 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 7 bin 80 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle de hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.