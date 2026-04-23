Ümit Özdağ'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Tüm Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutluyorum"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özdağ, mesajında şunları kaydetti:

"Millet Egemenliği'nin Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının belki de en önemli sebeplerinden biri, egemenlik tesis edilene kadar, vatan ve millet uğruna şehit düşen ana ve babaların geride bıraktığı evlatlarına özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğin bir değer olarak miras kalmasıdır. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbi kahramanları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."