Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Özdağ'dan Ekonomik Kriz ve Dış Politika Eleştirileri

09.04.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirerek, Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan kayıplara ve kiraların düşmemesine dikkat çekti. Dış politikada ise ABD ve İsrail'in bölgedeki etkisini sorguladı. Güvenlik konularında ise polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ümit Özdağ, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştirerek, mokro ekonominin kurulduğunu ancak kiraların düşmediğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerinde 60 milyar dolar kayıp yaşandığını ve bunun ekonomik darboğaza neden olduğunu vurguladı. Üç yıldır Türk milletinin sırtına yüklenen paraların Londralı tefecilere gittiğini, zincirleme iflasların geldiğini ve kur baskısının ihracatçıyı felç ettiğini söyledi. İhracatın yüzde 6,9 düştüğünü, dış ticaret açığının yüzde 56,6 arttığını ve üretimin battığını ifade etti.

Enflasyon verilerini sorgulayan Özdağ, TÜİK'in zamları gizlemeye çalıştığını, milletin ne ödediğini bildiğini belirtti. Karadeniz ve Akdeniz'deki gaz keşiflerinin gerçekleşmediğini, elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinin yüzde 880 arttığını ve bunun nedenini sordu. Sistemin sürdürülebilirliği için planlı karma ekonomi önerdi.

Dış politikada, ABD ve İsrail'in saldırılarının İran halkı tarafından püskürtüldüğünü, İsrail'in gücünün kırılmasının bölge için önemli olduğunu söyledi. Hükümetin Orta Doğu kalkınma projesi başlatma zamanının geldiğini, tarım, hayvancılık ve teknoloji alanında Türkiye önderliğinde projeler yapılması gerektiğini vurguladı. İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, Şii-Sünni ayrımı yapılmaması gerektiğini ve böyle bir projede iktidara destek vereceklerini belirtti.

Güvenlik konularında, Karadeniz'deki İHA olayını eleştirerek, Türkiye'nin yüksek irtifa savunmasının NATO'ya emanet olduğunu, savunma sanayisinin dağlara taşınması gerektiğini söyledi. Hakan Fidan'ın Zelenski ile görüşmesinde Türk bayrağının asılmamasını eleştirdi. Polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini, siyasi mobbinge maruz kaldıklarını ifade etti. CHP Ankara il başkanının gözaltına alınmasını eleştirerek, adalet sisteminin doğru kullanılması çağrısı yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Merkez Bankası, Ümit Özdağ, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:18:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.