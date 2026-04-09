Ümit Özdağ'dan Ekonomik Kriz ve Dış Politika Eleştirileri

Ümit Özdağ, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştirerek, mokro ekonominin kurulduğunu ancak kiraların düşmediğini belirtti. Merkez Bankası rezervlerinde 60 milyar dolar kayıp yaşandığını ve bunun ekonomik darboğaza neden olduğunu vurguladı. Üç yıldır Türk milletinin sırtına yüklenen paraların Londralı tefecilere gittiğini, zincirleme iflasların geldiğini ve kur baskısının ihracatçıyı felç ettiğini söyledi. İhracatın yüzde 6,9 düştüğünü, dış ticaret açığının yüzde 56,6 arttığını ve üretimin battığını ifade etti.

Enflasyon verilerini sorgulayan Özdağ, TÜİK'in zamları gizlemeye çalıştığını, milletin ne ödediğini bildiğini belirtti. Karadeniz ve Akdeniz'deki gaz keşiflerinin gerçekleşmediğini, elektrik faturalarındaki dağıtım bedelinin yüzde 880 arttığını ve bunun nedenini sordu. Sistemin sürdürülebilirliği için planlı karma ekonomi önerdi.

Dış politikada, ABD ve İsrail'in saldırılarının İran halkı tarafından püskürtüldüğünü, İsrail'in gücünün kırılmasının bölge için önemli olduğunu söyledi. Hükümetin Orta Doğu kalkınma projesi başlatma zamanının geldiğini, tarım, hayvancılık ve teknoloji alanında Türkiye önderliğinde projeler yapılması gerektiğini vurguladı. İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, Şii-Sünni ayrımı yapılmaması gerektiğini ve böyle bir projede iktidara destek vereceklerini belirtti.

Güvenlik konularında, Karadeniz'deki İHA olayını eleştirerek, Türkiye'nin yüksek irtifa savunmasının NATO'ya emanet olduğunu, savunma sanayisinin dağlara taşınması gerektiğini söyledi. Hakan Fidan'ın Zelenski ile görüşmesinde Türk bayrağının asılmamasını eleştirdi. Polislerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini, siyasi mobbinge maruz kaldıklarını ifade etti. CHP Ankara il başkanının gözaltına alınmasını eleştirerek, adalet sisteminin doğru kullanılması çağrısı yaptı.