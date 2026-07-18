Özdağ: Ekonomik buhran tünelin ucunda ışık olmadan devam ediyor

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Karadeniz'de çeşitli temaslarda bulundu. Ekonomik krizin etkilerini tüm sektörlerde gözlemlediklerini belirten Özdağ, "Ekonomik buhran bir tünelin ucunda ışık olmadan devam ediyor. İş dünyası, hukuk devleti olmadan bu buhrandan çıkmanın mümkün olmadığını bize ifade ediyor" dedi.

Doğu Karadeniz ziyaretleri kapsamında Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Karadeniz'de yaptığı ziyaretlerde, ekonomik krizin etkilerini tüm sektörlerde gözlemlediklerini belirtti.

Başta fındık ve çay olmak üzere bölge ekonomisinin ardından Akdeniz'de turizmin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özdağ şunları söyledi:

"Ziyaret ettiğimiz bütün Doğu Karadeniz, İl ve ilçelerin de ekonomik buhranın ağır tahribatını çok boyutlu olarak gördük. ve Türkiye'nin nasıl her yanı bu ekonomik buhranın ağır etkisi altındaysa Doğu Karadeniz'de, İl ve ilçelerde aynı şekilde bu ekonomik buhranın ağır etkisini hissediyorlar. Esnaf iflasları söz konusu. Doğu Karadeniz'in en önemli ve milli bir değeri olan ürünü fındık konusunda da üreticinin ciddi sıkıntıları var. Uluslararası rekabetin hızla arttığı ve dünya piyasalarının yüzde 80'ine hakimken yüzde 50'sine doğru gerilediğimiz gerçeği göz önünde tutulursa, uluslararası rekabetin de bu konuda Türkiye'yi, Türk üreticisini daha da zorladığını görüyoruz. ve bu konuda acil bir eylem planı devlet tarafından başlatılmazsa, çok kısa süre içerisinde yüzde 50'nin de altına dünya piyasalarında etkinliğimizin fındıkta düşeceği anlaşılıyor. Keza çay konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Turizm bütün Türkiye'de sezonu çok kötü geçiriyor. Akdeniz ve Ege'de ziyaretler ve temaslar gerçekleştirdik. ve orada da turizmin adeta ölü noktasında olduğunu üzülerek gördük. Ekonomik buhran bir tünelin ucunda ışık olmadan devam ediyor. İş dünyası, hukuk devleti olmadan bu buhrandan çıkmanın mümkün olmadığını bize ifade ediyor."

"ACABA TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEK SUÇ MU OLACAK?"

Ümit Özdağ, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmalarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek olan yasa tasarısının önce Abdullah Öcalan denilen terörist elebaşının onayından geçtiğini görüyoruz. Bu arada kendi kendime soruyorum, daha iki hafta önce Şeyh Said'e hakaret ettiğim iddiasıyla mahkum oldum. Acaba önümüzdeki günlerde de Öcalan'a terörist başı dediğimiz için hakkımızda davaların açılacağı bir süreci mi yaşayacağız? Teröristlere, terörist demek suç mu olacak? Ben bir gazimizin bana sorduğu soruyu sizler aracılığıyla Türk kamuoyuyla ile paylaşmak isterim. 'Bizim dağlarda arkadaşlarımızı şehit bırakan, kurşunları sıkanlar şimdi gelip kamu görevlisi olarak karşımıza çıkarsa biz ne yaparız?' dedi. Yarın bu kişiler belediyelerde çalışmaya başlarlarsa, siz gazilerimize, şehit yakınlarımıza ne cevap vermeyi düşünüyorsunuz? Bize terörsüz Türkiye diye bir hikaye anlatılmaya çalışılıyor. Biz bu hikayeye inanmıyoruz ve ilk gün nasıl bu sürece karşı çıktıysak bugün de parti olarak karşı çıkmaya devam ediyoruz. Türk halkı da bizim doğruyu söylediğimizi görüyor, biliyor hangi partiye oy verirse versin."

"SURİYELİLERİ GERİ YOLLAMA NİYETİ YOK, ONLARI TÜRKİYE'YE İTHAL EDECEKLER"

Sığınmacı politikalarına ilişkin de konuşan Özdağ, 2021'den itibaren parti olarak sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söylerken belirli çevrelerin kendilerine, "Siz Suriyelileri iç savaşın ateşi içine mi atmak istiyorsunuz" diye sorduklarını belirtti. Özdağ, "Şimdi aynı çevreler iç savaşın devam ettiği yıllarda 740 bin Suriyelinin Suriye'ye döndüğünü söylüyorlar. Demek ki bize yapmış oldukları eleştiriler baştan aşağı haksız eleştirilermiş ve bizim de ila ilk günden söylediğimiz bu iktidarın Suriyelileri geri yollama niyeti yok, onları Türkiye'ye ithal edecekler, vatandaşlık verecekler derken haklı olduğumuz bir kez daha meydana çıktı. İç savaş bitti ve diyorlar ki Suriyeliler Türkiye'de kalıyorlar. Türk milleti bunu da görüyor. Nasıl açılım konusunda Türk milletine doğru söylenmediyse sığınmacı meselesinde de Türk milletine doğru söylenmediği gayet açık bir şekilde ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.