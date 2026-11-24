Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Dursun Alkaya

(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşları ziyaretinde, "2026 çok zor geçti. 2027 de zor geçecek. Erken seçim olmadan, bu iktidar değişmeden bu millete gün yüzü yok" dedi. Gazi olduğunu belirten bir vatandaş, "Erken seçim yapın ki biz de kurtulalım, dünya da kurtulsun" karşılığını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Özdağ'ın işlerinin nasıl olduğunu sorduğu bir kasap, sekiz yıldır sektörde olduğunu ve en sıkıntılı yılı 2026'da geçirdiğini söyledi. Emeklilerin Kurban Bayramı dışında kasaptan et almadığını belirten esnaf, "Kurban kesmeyen emekliler özellikle devletin verdiği bayram ikramiyesi ile 3-5 kilo et alıyorlar" dedi.

Bir simitçiden simit alan Özdağ, esnafa işlerini sordu. Simidin tanesini 15 liraya sattığını ve 5 lira kar ettiğini belirten simitçi, geçim sıkıntısı yaşadığını anlattı. Özdağ, "Vatandaş simit almakta bile zorlanıyor" diye konuştu.

"TEKRAR YÜZDE 70'E ÇIKARTMALIYIZ"

Bir çay ocağında emeklilerle sohbet eden Özdağ, geçinemediklerini söyleyen vatandaşlara partisinin vaatlerini anlattı. Özdağ, şunları söyledi:

"2008'e kadar aylık bağlama oranı yüzde 70 idi. Tekrar yüzde 70'e çıkartmalıyız. Refah payından yüzde 100 istifade ederdi eskiden emekli. Emekli istifade etmeli yüzde 100 refah payından. O kadar emekli seviye kaybetti ki seyyanen zam yapmalıyız ki yola devam edelim. Biz bunları yapacağız."

Özdağ, "Herkese para var. Suriyeliye var, emeklimize yok" sözleriyle de tepki gösterdi.

"ERKEN SEÇİM YAPIN Kİ BİZ DE KURTULALIM, DÜNYA DA KURTULSUN"

Bir başka kıraathanede işletme sahibi ve vatandaşlarla konuşan Özdağ, "2026 çok zor geçti. 2027 de zor geçecek. Erken seçim olmadan, bu iktidar değişmeden bu millete gün yüzü yok" dedi. Gazi olduğunu belirten bir vatandaş, "Erken seçim yapın ki biz de kurtulalım, dünya da kurtulsun" karşılığını verdi.

Aynı vatandaş, er gaziler ve şehit yakınlarının özlük hakları için Ankara'da başlattığı eyleme verdiği destek nedeniyle Özdağ'a teşekkür etti. Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın kendilerine verdiği sözün yerine getirilmediğini söyleyen vatandaşa Özdağ, "Mücadeleye tekrar devam edeceğiz" dedi.

Kıraathane işletmecisinin "Küçük esnafı bitirdiler" sözleri üzerine de Özdağ, "Herkesin bakanlığı var ama esnafın bakanlığı yok. Esnaf bakanlığı kuracağız" diye konuştu.

"İNSANLAR ÇALIŞARAK KAZANMA UMUDUNU YİTİRDİKÇE PİYANGO BİLETİYLE KAZANMA UMUDU İÇERİSİNE GİRİYORLAR"

Özdağ, Milli Piyango bileti satan bir esnafı da ziyaret etti. İşlerinin iyi olduğunu ve günde 200-300 müşterinin geldiğini söyleyen esnaf, "Vatandaş müthiş alıyor. Umut ediyor. Fakirleştikçe bilete yöneliyor" dedi.

Özdağ, esnafın sözleri üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durum bile ekonominin içerisinde bulunduğu ağır buhranı ve çöküşü göstermeye yeterli. Burada onlarca esnaf var ve en fazla arkadaşlarımız müşteri buluyor. Kendisi de mükemmel bir şekilde ifade etti. İnsanlar çalışarak kazanma umudunu yitirdikçe piyango biletiyle kazanma umudu içerisine giriyorlar."