Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "FETÖ'nün siyasi ayağına operasyon yapamayan AKP iktidarı, asrın fon soygununun da siyasi ayağına operasyon yapamıyor" dedi. Özdağ, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliyesini muhaliflerin tutukluluğuyla karşılaştırarak "Bu nasıl bir çifte standart?" diye sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, konuşmasına Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerleri anarak başladı. "Milletimizin başı sağ olsun. Son dönemde bu tür kazalarda ne yazık ki bir artış var" diyen Özdağ, yetkililerin kazaların nedenlerini incelediğini umduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla PKK tarafından öldürülen öğretmenleri de anan Özdağ, öğretmen Neşe Alten'in 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde babası Hasan Alten ile birlikte öldürüldüğünü hatırlattı. Alten'in Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden ilk görev yerine gittiğini, babasının da kızını yalnız bırakmamak için ona eşlik ettiğini anlatan Özdağ, saldırının Alten'in öğretmenliğe başlamasından 25 gün sonra gerçekleştiğini belirtti. Özdağ, "Amacı çocukları eğitmek, onlara hayatta yol gösterecek, onları ileriye taşıyacak bilgileri aktarmak. Daha kendisi bile çocukluktan yeni kurtulmuşken" dedi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreci eleştiren Özdağ, "Hemen hemen hiçbir konuda bir araya gelemeyen milletvekili ve siyasi partiler işte Neşe öğretmeni ve babası Hasan Alten'i şehit edenleri affetmek konusunda uzlaştılar" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİN MEHMETÇİK KATİLLERİNDEN ÖĞRENECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın gazetecilerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşebilmesi yönündeki açıklamasına da değinen Özdağ, "Yani kimin kendisiyle röportaj yapabileceğine bile Öcalan karar verecekmiş. Milletimizin öğretmen katillerinden, Mehmetçik katillerinden öğrenecek hiçbir şeyi yok değerli arkadaşlar" dedi.

İktidarın seçim hesabıyla hareket ettiğini savunan Özdağ, şunları söyledi:

"Bir seçimi daha kurtarabilmek için terörle müzakere iş birliği yapanlar, ortak vatan deyip tek vatana ortak arayanlar, Türk, Kürt, Arap diyerek etnikçilik yapanlar, barış diyerek teröre teslim olanlar ve Öcalan katilini devletin tepesine kurucu önder diye monte etmeye çalışanlara Türk milleti ilk seçimde sandıkta gereken dersi verecektir."

Özdağ, erken seçim çağrısını da yineleyerek "Millet erken seçim istiyor. Esnaf erken seçim istiyor. Emekli, dul ve yetim erken seçim istiyor. Çiftçi, sanayici erken seçim istiyor. Memurlar erken seçim istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BU YANLIŞ HESAPLAMA DEĞİL, TAHRİFAT"

Özdağ, 2014'ten itibaren yayımlanan nüfus verilerinin sonradan değiştirildiğini ve Türkiye'nin nüfusuna 4 milyon 138 bin kişinin eklendiğini ileri sürdü. Özdağ, "Yanlış hesapladık diyemezsiniz. Nüfusu bile yanlış hesaplayan bir iktidar Türkiye'yi nasıl yönetecek? Bu yanlış hesaplama değil, bu tahrifat" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i bu konuyu gündeme getirmek için ziyaret ettiklerini ve ellerindeki belgeleri paylaştıklarını bildiren Özdağ, Cumhur İttifakı'ndan gelen eleştirilere tepki gösterdi. Görüşmeye farklı anlamlar yüklendiğini söyleyen Özdağ, nüfus verilerine ilişkin iddiasının seçimlere olası etkisine ilişkin de "Bu aşağı yukarı, eğer seçmen kütüklerine taşınırsa, üç buçuk milyon oy anlamına geliyor. Yüzde beş. Ve ziyaretin amacı buydu" diye konuştu.

"HAKİKATEN ASRIN SOYGUNU"

Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Özdağ, "Borsada 6,5 milyon insanımız 100 milyar dolara yakın bir kayba uğramış durumda" dedi. Özdağ, borsada yaşandığını öne sürdüğü kaybı ABD'nin İran'la savaşının maliyetiyle karşılaştırarak şöyle konuştu:

"Amerika geçen hafta bu savaşın maliyetini 48 milyar dolar olarak açıkladı. Arkadaşlar bizim foncuların elindeki füze nasıl bir füzeymiş ki bir seferde 100 milyar dolarlık zarar verdiler borsaya. Hakikaten bu asrın soygunu."

"BİZ MUHALİFLERİN ÇOCUĞUNUN ANASI BABASI YOK MU KARDEŞİM?"

Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 24 Kasım'da ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine ilişkin Özdağ, şöyle konuştu:

"Hayati Yazıcı istifa etti. Fatma Betül Sayan Kaya ise o sırada ev hapsine çıkarıldı. Gerekçesi çocuğunun psikolojisinin bozulmuş olması. Arkadaşlar bu doğru mu bilmiyorum ama eğer gerçekten böyle bir gerekçeyle çıkartıldıysa bizlerin çocukları ağaç kovuğunda mı doğdu ya? Biz muhaliflerin çocuğunun anası babası yok mu kardeşim? Ağaç kovuğu çocukları mıyız? Bu nasıl bir çifte standart? Bu çifte standartı ancak Amerika'nın güney eyaletlerinde köle sahipleri kölelere yapıyorlardı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir vicdan? Bu ülkede adalet yok arkadaşlar. Bu ülkede hukuk bile yok. Bu ülkede beyaz köle sahiplerinin kölelere uyguladığı hukuk var muhalefete karşı. Biz bu ülkede eşit yurttaş değiliz. Biz bu ülkede köle durumundayız, anayasal hakları askıya alınmış. Bize ayrı hukuk, onlara ayrı hukuk uygulanıyor. Ondan sonra adalet mülkün temeliymiş. Hangi mülkün temeli ya adalet? Bu yaşananların hesabını elbet bir gün Türk milleti soracaktır sandıkta."

Tutuklu gazeteci Murat Ağırel'in tutukluluğunu da gündeme getiren Özdağ, "Murat Ağırel neden içeride o zaman? Diğer gazeteciler, diğer siyasetçiler niye içeride? Diğer belediyeciler niye içeride? Neden aynı iddiayla suçlanan belediyecilerden birisi beraat ederken diğerleri aynı suçtan, aynı delille ceza alıyor? Bu mu adalet? Türkiye'yi büyük bir cezaevi haline getirdiniz" dedi.

"NEDEN GİZLİYORSUNUZ LİSTELERİ?"

Fon soruşturmasında ismi geçenlerin listesinin açıklanmamasını eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

"100 milyon TL ve üstü soygun yapan 214 kişi ve kurumun adı hala açıklanmadı. Niye açıklamıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? İşin ucu siyasilere, milletvekillerine, bakanlara mı ulaşıyor da açıklamıyorsunuz? Devletin kontrol ve denetimine güvenip yatırım yapan ve mağdur olan halkımız merak ediyor. Ekşi yemediniz ve mideniz ağrımıyorsa neden gizliyorsunuz bu listeleri?

Gelinen aşamada durum şöyle: FETÖ'nün siyasi ayağına operasyon yapamayan AKP iktidarı, asrın fon soygununun da siyasi ayağına operasyon yapamıyor. Bu operasyon ancak bağımsız hukuk devletinin seçimlerden sonra kurulmasıyla olabilir."

BAKAN FİDAN'A MEKKE ANLAŞMASI TEPKİSİ: "TÜRK ASKERİNİN KANIYLA KUMAR OYNAMAYIN"

Özdağ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mekke Anlaşması ve Yemen'e ilişkin yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Özdağ, "Büyük Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Türk dış politikasının eksenini bunun üzerine oturtuyor. Ve bugünkü Dışişleri Bakanı ise ağzını savaşla açıyor, ölmeyle, kanla kapatıyor. Atatürk'ü sevmeyen Anıtkabir'in yolunu bilmeyen Suudi hanedanını bu kadar çok seviyorsanız Hakan Bey, siz ve aileniz çocuklarınızla birlikte gidin Suudi Arabistan'da Yemen sınırında savaşın. Ama Türk askerinin kanıyla kumar oynamayın" dedi.

Özdağ, konuşmasında basın özgürlüğüne ilişkin de "Muhalefetin kendisini vatandaşa anlatamaması için basın üzerinde nasıl ağır baskıların uygulandığını, nasıl haksız tutuklama ve televizyonlara kayyum atamalarının yapıldığını görüyoruz. Ve bu yoğun baskılara rağmen Türkiye'de namusuyla satılmadan ve korkmadan gazetecilik yapma mücadelesi veren bütün basın mensuplarını da Zafer Partisi adına sevgi ve saygıyla selamladığımı ifade ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İZLEME KOMİSYONU SORUSUNA YANIT

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun, Özel'in İzleme Komisyonu'nda yer almayacaklarını açıklamasıyla Özdağ'ın YENİ Parti'ye yaptığı ziyaret arasında bağlantı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Özdağ, "Bu afaki bir soru. Yani mesele bizim önümüzdeki gündemde Türkiye'nin nüfusuna 4 milyon 138 bin kişinin eklenmesiydi. Ve biz de o çerçevede gittik. Bunu gündeme getirdik" dedi.

Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ilişkin soruyu da yanıtlayan Özdağ, zirvede kesin bir karar çıkmadığını belirterek, "Bu çalışma iktidar tarafından bir halkla ilişkiler çalışması olarak da tabii gösterildi. Bu da meşrudur. Buna da bir itirazımız yok ama bir sonuç çıkmadı. Bunu ifade edelim" şeklinde konuştu.