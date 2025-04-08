Ümit Özdağ Hakkında İddianame Düzenlendi, 7 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
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Ümit Özdağ Hakkında İddianame Düzenlendi, 7 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Özdağ'ın 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi.

08.04.2025 19:30
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında zincirleme şekilde, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Özdağ'ın 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümit Özdağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesindeki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, Özdağ'ın atılı suçu basın ve yayın yoluyla ve zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelinin üzerine atılı "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu"nun oluşabilmesi için halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesi ve bu tahrik

nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması unsurunun gerçekleşmesi gerektiği belirtilen iddianamede, somut olayda Ümit Özdağ'ın, Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile çeşitli tarihlerdeki açıklamaları aktarıldı.

Özdağ'ın söz ve beyanlarının, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, paylaşımlar ile söz ve beyanlarının, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtilen iddianamade, "paylaşımların birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" savunuldu.

" Kayseri'deki olayların oluşumunda etkili"

İddianamede, Kayseri'de geçen yıl temmuzda yaşanan olaylara ilişkin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen 21 Ocak 2025 tarihli rapora yer verildi.

Özdağ'ın, Kayseri'de meydana gelen 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasıyla neticelenen olayların oluşumunda etkili olduğu, bu itibarla atılı suçun somut tehlike unsurunun da gerçekleştiği aktarılan iddianamede, şüphelinin 18 Ağustos 2024 ve 24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, bu bağlamda Özdağ'ın TCK 216/1. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçunu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğu, yine eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda meydana getiren

Özdağ'ın soruşturma konusu paylaşımları herkese açık X (Twitter), Instagram ve YouTube hesapları üzerinden yayınladığı, bu nedenle  hakkındaki eylemleri basın yoluyla, zincirleme şekilde işlediği belirtildi.

Ümit Özdağ'ın, "kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkumiyeti durumunda, TCK'nın 53. maddesindeki siyasi yasağı da içeren, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına" karar verilmesi de talep edildi.

İddianamede Özdağ'ın, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin tefrik kararı verilerek, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçu yönünden 17 Şubat 2025'te hakkında iddianame tanzim edildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ Hakkında İddianame Düzenlendi, 7 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası İstendi - Son Dakika

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