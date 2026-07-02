Ümit Özlale'den Cezaevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Özlale'den Cezaevi Ziyareti

02.07.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özlale, tutuklu akademisyen Emel Memiş'i ziyaret edip zulme dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, NATO Zirvesi öncesi Ankara'daki operasyonda tutuklanan akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş ile TEMA gönüllülerini Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özlale, cezaevinde Memiş'in tutuklu arkadaşlarına iktisat dersi verdiğini, TEMA gönüllülerinin ise doğayı anlattığını belirterek, yaşananlar için "Zulüm... Vallahi zulüm" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan akademisyen Emel Memiş ve TEMA gönüllülerini Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlale, şunları kaydetti:

"Emel Hocamızdan ve TEMA gönüllülerinden selam var… Bugün haksız yere tutuklanan Doç. Dr. Emel Memiş'i ziyaret ettim. Emel Hoca yalnızca akademik literatüre önemli katkılar sunmuş bir iktisatçı değil, binlerce öğrencinin hayatına dokunmuş, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten kıymetli bir akademisyen. Yıllardır yoksulluk, gelir dağılımı, bakım ekonomisi ve karşılıksız emek üzerine çalışıyor. Özellikle kadınların ve ailelerin görünmeyen bakım yükünü ekonominin merkezine taşıyan araştırmalarıyla, sosyal politikalara ve iktisat literatürüne önemli katkılar sundu."

"CEZAEVİNDE BİLE ÜRETMEYE, PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Bize yardımcı olan ceza infaz koruma memuruna söylediğim gibi 'Emel Hocayı tanısanız, keşke benim çocuklarım da Emel Hoca'dan ders alsa derdiniz.' Emel Hoca kendisi gibi haksız ve akıl dışı gerekçelerle tutuklanan TEMA gönüllüleriyle aynı koğuşta kalıyor. Cezaevinde bile üretmeye, paylaşmaya devam ediyorlar.

Emel Hoca onlara iktisada giriş dersleri veriyor. TEMA gönüllüleri de ona çiçekleri, ağaçları ve doğayı anlatıyor. Birlikte koğuşun bahçesindeki ayrık otlarını temizlemişler, her yere çiçek dikebilmek için izin istemişler. Yani hayatı güzelleştirmeyi dışarıda nasıl başarıyorlarsa, cezaevinde de aynı şeyi yapıyorlar. Görüşme bitip ayrılırken infaz memuruna sadece şunu söyleyebildim: 'Zulüm… Vallahi zulüm.' O da biliyor. Bu pırıl pırıl insanlarla beş dakika geçiren herkes, vicdanı olan herkes, bunun zulüm olduğunu görüyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Emel Memiş, 3. Sayfa, Politika, Cezaevi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özlale'den Cezaevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi

16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:35:47. #7.12#
SON DAKİKA: Ümit Özlale'den Cezaevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.