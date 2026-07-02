Ümit Özlale'den Cezaevi Ziyareti

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, NATO Zirvesi öncesi Ankara'daki operasyonda tutuklanan akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş ile TEMA gönüllülerini Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özlale, cezaevinde Memiş'in tutuklu arkadaşlarına iktisat dersi verdiğini, TEMA gönüllülerinin ise doğayı anlattığını belirterek, yaşananlar için "Zulüm... Vallahi zulüm" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan akademisyen Emel Memiş ve TEMA gönüllülerini Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özlale, şunları kaydetti:

"Emel Hocamızdan ve TEMA gönüllülerinden selam var… Bugün haksız yere tutuklanan Doç. Dr. Emel Memiş'i ziyaret ettim. Emel Hoca yalnızca akademik literatüre önemli katkılar sunmuş bir iktisatçı değil, binlerce öğrencinin hayatına dokunmuş, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten kıymetli bir akademisyen. Yıllardır yoksulluk, gelir dağılımı, bakım ekonomisi ve karşılıksız emek üzerine çalışıyor. Özellikle kadınların ve ailelerin görünmeyen bakım yükünü ekonominin merkezine taşıyan araştırmalarıyla, sosyal politikalara ve iktisat literatürüne önemli katkılar sundu."

"CEZAEVİNDE BİLE ÜRETMEYE, PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Bize yardımcı olan ceza infaz koruma memuruna söylediğim gibi 'Emel Hocayı tanısanız, keşke benim çocuklarım da Emel Hoca'dan ders alsa derdiniz.' Emel Hoca kendisi gibi haksız ve akıl dışı gerekçelerle tutuklanan TEMA gönüllüleriyle aynı koğuşta kalıyor. Cezaevinde bile üretmeye, paylaşmaya devam ediyorlar.

Emel Hoca onlara iktisada giriş dersleri veriyor. TEMA gönüllüleri de ona çiçekleri, ağaçları ve doğayı anlatıyor. Birlikte koğuşun bahçesindeki ayrık otlarını temizlemişler, her yere çiçek dikebilmek için izin istemişler. Yani hayatı güzelleştirmeyi dışarıda nasıl başarıyorlarsa, cezaevinde de aynı şeyi yapıyorlar. Görüşme bitip ayrılırken infaz memuruna sadece şunu söyleyebildim: 'Zulüm… Vallahi zulüm.' O da biliyor. Bu pırıl pırıl insanlarla beş dakika geçiren herkes, vicdanı olan herkes, bunun zulüm olduğunu görüyor."