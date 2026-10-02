Umman'a giden ABD Enerji Bakanlığı mühendisi Husilere destek iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Umman'a giden ABD Enerji Bakanlığı mühendisi Husilere destek iddiasıyla gözaltına alındı

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ABD Adalet Bakanlığı, Enerji Bakanlığı mühendisinin Yemen'deki Husilere destek iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelinin ev yapımı patlayıcı ve İHA için malzeme aldığı, Umman üzerinden Yemen'e defalarca gittiği, 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD Enerji Bakanlığında elektrik mühendisi olarak çalışan bir kişinin, Yemen'deki Husilere destek verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Ashton Hamed Ellaboudy gözaltına alındı.

Bugün hakim karşısına çıkması planlanan Ellaboudy'nin ABD Enerji Bakanlığında elektrik mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.

Ellaboudy'nin Yemen'deki Husilere destek vermek amacıyla ev yapımı patlayıcılar ve İHA'lar için malzemeler satın aldığı ve Yemen'e defalarca seyahat ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Ellaboudy'nin ABD Ordusu Mühendisler Birliğinde çalışırken aldığı pasaportla Umman'a gittiği, oradan da Yemen'e geçtiği ifade edildi.

Ellaboudy, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA
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