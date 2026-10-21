Umman açıklarında tanker kimliği belirsiz mühimmatla vuruldu, mürettebat güvende

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerin henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Buha kentinin 11 deniz mili batısında bir olay meydana geldiğine ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel makamların, tankerin ne olduğu henüz bleirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğunu ve saldırı sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdiği aktarıldı.

Tankerin şu anda demirlemiş durumda olduğu ve mürettebatın tamamının güvende bulunduğu kaydedilen açıklamada, çevresel bir zararın meydana geldiğine ilişkin bildirim olmadığı beilrtildi.

UKMTO, gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri bildirmelerini tavsiye etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini büyük oranda kısıtlıyor ve Boğaz'dan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.???????