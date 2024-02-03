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Umman Dışişleri Bakanı, Irak'a Desteklerini Vurguladı - Son Dakika
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Umman Dışişleri Bakanı, Irak'a Desteklerini Vurguladı

Umman Dışişleri Bakanı, Irak\'a Desteklerini Vurguladı

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD'nin saldırıları sonrası ülkesinin Irak'a desteğini vurguladı. Bakan Busaidi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin saldırılarına işaret ederek ülkesinin Irak'ın güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların yayılmaması gerektiğini vurgulayan Busaidi, önceliğin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının son bulması ve adil bir barışın sağlanması olduğunu ifade etti.

03.02.2024 16:55
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Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD'nin saldırıları sonrası ülkesinin Irak'a desteğini vurguladı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Busaidi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Busaidi, görüşmede ABD'nin saldırılarına işaret ederek ülkesinin Irak'ın güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğini belirtti.

Bölgedeki çatışmaların yayılmaması gerektiğini vurgulayan Busaidi, önceliğin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının son bulması ve tüm kesimlerin katılımıyla adil ve kapsamlı bir barışın yolunu açmak amacıyla kalıcı ateşkes için sürdürülen uluslararası çabaların devam etmesi olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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