Umman Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında Hamas lideriyle görüştü

Güncel

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "El-Mevasi ve Şati katliamlarını" ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Busaidi, Hamas lideri Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Busaidi ile Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesi ile Gazze kentindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırıları görüştü.

Görüşmede Busaidi, sivilleri korumak ve gerekli insani yardımı sağlamak için acil uluslararası eylemin gerekliliğini vurgularken Heniyye de iletişimin devam etmesi, yapıcı diyaloğun ve uluslararası kararların uygulanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Heniyye ayrıca, Hamas'ın, ABD'nin ateşkes için sunduğu teklifi onayladığını ve Katar ile Mısır'ın bu çerçevede gösterdiği çabalara yapıcı bir ruhla karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun dün Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 18 kişi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.