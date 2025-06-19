Umman, İran'dan Van Üzerinden Tahliye Yapıyor

Ahmet ÜN – İshak KARA – İsmet MİKAİLOĞULLARI

(VAN) - İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle Umman, İran'daki vatandaşlarını Van üzerinden tahliye ediyor.

İsrail ile İran arasında savaş 7'nci günde de devam ediyor. Her iki ülkenin karşılıklı saldırıları sürerken, Umman devleti, İran'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etmek için çalışma başlattı.

Savaşın ardından İran'ın hava sahasının kapanmasıyla Umman vatandaşları, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aralarında konsolosluk çalışanlarının da bulundu çok sayıda Ummanlı, sınır kapısında bekleyen otobüslerle Trabzon'a, ardından havayoluyla İstanbul'a götürülecek.

Umman vatandaşları daha sonra yine havayoluyla ülkelerine gidecek.