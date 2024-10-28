Umman ve İran'dan Güvenlik Vurgusu

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MUSKAT, 28 Ekim (Xinhua) -- Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr bin Hamed el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail'in İran'daki mevzilere yönelik saldırılarını ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ummanlı bakan Pazar günü gerçekleştirilen görüşme sırasında, ulusal egemenliği ihlal eden, uluslararası hukuku baltalayan ve "bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden" her türlü eylemi "reddedip kınadıklarını" ifade etti.

Bakan ayrıca "bölgesel güvenliğin korunması ve gerilim ve tansiyonun tırmanmasının önlenmesi için bölge ülkeleri arasında diyalog ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini" vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ise Umman'ın bölgede barışı destekleme çabalarını överken, çatışmaların yayılmasını önlemek ve çatışmaların temel nedenlerin üzerine gitme çabalarını yoğunlaştırmak için ortak işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.