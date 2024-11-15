Ummul Fehm'de Protesto: Katliamları Durdurun - Son Dakika
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Ummul Fehm'de Protesto: Katliamları Durdurun

Ummul Fehm\'de Protesto: Katliamları Durdurun

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan saldırıları protesto edildi, 43 bin 764 hayatını kaybetti.

15.11.2024 17:18
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İsrail'in kuzeyindeki Ummul Fehm kentinde, İsrail ordusunun Lübnan'a ve 406 gündür Gazze Şeridi'ne sivil ayrımı gözetmeksizin düzenlediği saldırılar protesto edildi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden çatı örgüt "Yüksek Arap Takip Komitesi"nin çağrısıyla toplanan protestocular kentteki Fatih Camisi'nin önünde bir araya gelerek Kudüs Caddesi'ne doğru yürüdü.

İsrail'in ara vermeksizin sürdürdüğü saldırıları protesto eden göstericiler, "Katliamları durdurun", "Gazze'deki çocuklar yaşamayı hak ediyor" ve "Askeri çözüm yok" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi ve Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah da katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 406 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 28 artarak 43 bin 764'e yükseldiği duyuruldu.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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