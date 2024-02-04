Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: \'Ümraniye için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık\'

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Eğitimden kültüre, altyapıdan sosyal hizmetlere, imardan spora kadar farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Göreve geldiğimiz Nisan 2019'dan bu yana ilçemize 271 eser kazandırdık. Ümraniye için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içerisinde de şehrimize ve insanımıza değer katan işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ümraniye'de son 5 yılda yaşam kalitesini yükselttiklerini söyleyen Yıldırım, "İlçemiz imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerinden afet koordinasyona, halkla ilişkilerden dış ilişkilere kadar yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir ve cazibe merkezi haline geldi. İstanbul Finans Merkezi ile de birçok yerli ve yabancı kuruluş Ümraniye'ye genel merkezlerini taşımasıyla birlikte projeler peş peşe hayata geçti" diye konuştu.

3 KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ KURULDU

Ümraniye'de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yıldırım, "İstanbul Finans Merkezi Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yer alan 245 daire çok kısa sürede hak sahiplerine teslim edilirken Hekimbaşı Mahallesi'nde başlatılan 650 bağımsız birimlik Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Ayrıca ilçemizde 12 bin 901 bağımsız bölümü kapsayan 2 bin 344 adet yapı ruhsatlandırıldı. 3 kentsel dönüşüm ofisi kuruldu, 100 bin liralık danışmanlık hizmeti vatandaşlara ücretsiz verilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

AÇIK OTOPARKLAR HİZMETE SUNULDU

Yapımı tamamlanıp hizmete açılan ve önemli noktaları birbirine bağlayan kavşak ve bağlantı yollarının bölge ulaşımına katkı sağladığını belirten Yıldırım, "319 araç kapasiteli belediye önü zemin altı katlı otopark ile 880 araç kapasiteli millet bahçesi açık otoparkı ve 350 araç kapasiteli Osmangazi Millet Bahçesi açık otoparkı ilçe sakinlerimizin hizmetine sunuldu. Sondurak zemin altı otopark projesi ile Ümraniye Büyük Camii otoparkı projesi tamamlandığında bin 200 araçlık otopark da Ümraniyelilere hizmet etmeye başlayacak" dedi.

30 BİN ADET YETİŞKİN AĞAÇ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçe genelinde aktif yeşil alan miktarının Ümraniye Millet Bahçesi, Osmangazi Millet Bahçesi ve Trabzon Millet Bahçesi ile son 5 yılda 1 milyon 200 bin metrekare artırıldığını ifade eden Yıldırım, "Ümraniye'de 30 bin adet yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attık. 10 adet yeni bölge parkı ile de ilçedeki aktif yeşil alanlara büyük katkı sağladık. Çocukların mahallelerinde güvenli bir şekilde vakit geçirebilmeleri için 25 mahalle parkını yeniden düzenlenirken 67 adet yeni mahalle parkı da yaparak her semtte yeni alanlar oluşturduk. Yamanevler ve Esenşehir Mahalleleri'nde tamamen çocukların isteklerine göre dizayn edilen ve trafiğe kapatılan sokakları 'çocuk oyun sokakları'na çevirdik" diye konuştu.

Göreve geldikleri andan itibaren ilçede 3 yeni meydan düzenlemesini kısa bir sürede tamamladıklarını söyleyen Yıldırım, "Yapımı devam eden Sondurak meydan düzenlemesi ile birlikte 2 meydan düzenlemesi daha yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

12 YENİ EĞİTİM TESİSİ

İlçeye 12 yeni eğitim tesisi kazandırdıklarını belirten Yıldırım, "7 eğitim tesisinin yapımı devam ederken, 25 yeni okul ve eğitim tesisinin de yapımı planlanmakta. İlçede 6 yeni kütüphane hizmete girerken, 2 kütüphanenin yapımı ise devam ediyor" dedi.

"ENGELLİ BİREYLERE HEM EĞİTİM VERİYOR HEM DE İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Onlarca sağlık, sosyal, spor tesisi ve ibadethaneyi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım, "4 aile sağlığı merkezi ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası hizmete açıldı, 3 hizmetin yapımı ise devam ediyor. Engelli bireylere hizmet veren Gülden Soyak Engelliler Kültür Merkezi ve Ümraniye Engelsiz Spor Merkezi'nde, ergoterapiden spora, yüzmeden ritmik dansa kadar birçok alanda hem eğitim veriyor hem de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ümraniyelilerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için 11 yeni cami hizmete açarken 7 caminin yapımına ise devam ediyoruz. Ayrıca Anadolu Yakası'nın en büyüğü olan Kazımkarabekir Cem Evi'nin yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyoruz" diye konuştu.

6 YENİ SOSYAL TESİS

İlçeye 6 yeni sosyal tesis açtıklarını belirten Yıldırım, "İlçe sakinleri Sükünet Kafe, Millet Bahçesi Spor Kafe, Dudullu Osmangazi Adile Sultan Restoran, Dudullu Osmangazi Adile Sultan Kafe, Mevlana İkinci Bahar Kıraathanesi ve Cemil Meriç İkinci Bahar Kıraathanesi'nde kaliteli hizmeti uygun fiyatlara alıyor" ifadelerini kullandı.

"5 ADET YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNU SPORCULARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK"

Belediye olarak son 5 yılda 18 yeni spor tesisi yaparak sporcuların hizmetine sunduklarını ifade eden Yıldırım, "Tesislerde çalışmalarını yürüten yüzlerce sporcu birçok spor organizasyonundan altın madalyalar ile geri döndü. Ümraniye genelinde 67 tane çok amaçlı saha ile 22 tane halı saha yaparken 5 adet yarı olimpik yüzme havuzunu vatandaşlarımızın ve sporcularımızın hizmetine sunduk" dedi.

"İNSANIMIZA DEĞER KATAN İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ümraniye için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Gönül belediyeciliği ilkesiyle bugüne kadar Ümraniye'mize hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Bu süre zarfında yapmayı vaat ettiğimiz projelerin neredeyse tamamını, tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren pandemiye rağmen hayata geçirebildik. Ümraniye için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içerisinde de şehrimize ve insanımıza değer katan işler yapmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir Ümraniye için 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Yeni dönemde Ümraniyeli vatandaşlarımıza kazandırmayı planladığımız projelerimizi de 19 Şubat'ta yapacağımız büyük bir lansman ile duyuracağız" diye konuştu.