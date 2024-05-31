Ümraniye Belediyesi Bisiklet Kursunda Eğitim Alan Öğrenciler Yarışmada Birinci Oldu - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Bisiklet Kursunda Eğitim Alan Öğrenciler Yarışmada Birinci Oldu

Ümraniye Belediyesi Bisiklet Kursunda Eğitim Alan Öğrenciler Yarışmada Birinci Oldu

Ümraniye Belediyesi'nin bisiklet kurslarında eğitim gören öğrenciler, bisiklet şenliğinde düzenlenen yarışmada birincilik için pedal çevirdi. Belediye binasının önündeki meydanda kurulan parkurda 2-14 yaş grubundaki çocuklar yarıştı. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukların hepsinin gönlünde birinci olduğunu belirtti ve sporun yaş sınırlaması olmadığını vurguladı. Bisiklet antrenörü Ensar Efendioğlu ise çocuklara bisiklet sürmenin temel eğitimini verdiklerini ve ailelerin çocuklarının bisiklet sürmesinden mutlu olduğunu ifade etti.

31.05.2024 16:21
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Ümraniye Belediyesinin bisiklet kurslarında eğitim gören öğrenciler, bisiklet şenliğinde düzenlenen yarışmada birincilik için pedal çevirdi.

Belediye binasının önündeki meydanda kurulan parkurda 2-14 yaş grubundaki çocuklar yarıştı.

Kursta eğitim gören yaklaşık 500 çocuğun, 9 kategoride mücadele ettiği yarışta çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, sabahtan itibaren mücadele eden 500 çocuğun hepsinin gönlünde birinci olduğunu söyledi.

Bu meydanın her türlü etkinliğe ev sahipliği yapacağını, İstanbul Kültür Yolu'nun da eylül ayında Ümraniye'den geçeceğini ifade eden Yıldırım, sporun yaşı olmadığını anlattı.

Bisiklet antrenörü Ensar Efendioğlu ise çocuklara ilk olarak bisiklet sürmenin temel eğitimini verdiklerini, ailelerin çocuklarının bisiklet sürmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Spor, Güncel, Son Dakika

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