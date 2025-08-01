Ümraniye Belediyesi, 'Terörsüz Türkiye' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye Belediyesi, 'Terörsüz Türkiye' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak

Ümraniye Belediyesi, \'Terörsüz Türkiye\' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak
01.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından harekete geçti.

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından harekete geçti. 'Terörsüz Türkiye' temasıyla başlatılan kampanya kapsamında 40 bin haneye ve esnafa Türk bayrağı dağıtılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" dedi.

Bu çağrının ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanelere ve esnaflara 40 bin adet bayrak dağıtımına başladı. İlçedeki ana arterler, meydan ve caddeler Türk bayraklarıyla donatılırken Ümraniye Belediyesi binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine de bayraklar asıldı.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi'ndeki esnaflara bayrak takdim ederek projeye destek verdi. Başkan Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye sloganıyla ilerliyoruz. Ne şehit haberleri gelsin ne de acı yaşansın. Daha fazla kardeşlik, daha fazla barış, daha fazla üretim ve kalkınma için çalışmalıyız. Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Asabildiğimiz her yere bu bayrağı asalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ümraniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi, 'Terörsüz Türkiye' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti

16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
15:24
Görüntü Türkiye’den Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
Görüntü Türkiye'den! Turisti taciz edip kaçtı: Bu nasıl bir açlıktır, sapıklıktır
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 16:50:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi, 'Terörsüz Türkiye' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.