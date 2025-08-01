Ümraniye Belediyesi, \'Terörsüz Türkiye\' Kampanyası Kapsamında 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtacak

ÜMRANİYE Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısının ardından harekete geçti. 'Terörsüz Türkiye' temasıyla başlatılan kampanya kapsamında 40 bin haneye ve esnafa Türk bayrağı dağıtılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" dedi.

Bu çağrının ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanelere ve esnaflara 40 bin adet bayrak dağıtımına başladı. İlçedeki ana arterler, meydan ve caddeler Türk bayraklarıyla donatılırken Ümraniye Belediyesi binası başta olmak üzere tüm belediye tesislerinin girişlerine de bayraklar asıldı.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi'ndeki esnaflara bayrak takdim ederek projeye destek verdi. Başkan Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye sloganıyla ilerliyoruz. Ne şehit haberleri gelsin ne de acı yaşansın. Daha fazla kardeşlik, daha fazla barış, daha fazla üretim ve kalkınma için çalışmalıyız. Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Asabildiğimiz her yere bu bayrağı asalım" diye konuştu.