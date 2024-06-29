Ümraniye\'de Asker Eğlencesi Trafiği Kapattı

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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

ÜMRANİYE'DE asker eğlencesi yapan bir grup alt geçitte araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Meşaleler yakan gruba, trafikteki diğer sürücüler kornalara basarak tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafiği kesti. Diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra konvoy hareket etti ve yol trafiğe açıldı. Grubun tünel içinde eğlendikleri anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.