Ümraniye'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza - Son Dakika
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Ümraniye'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza

Ümraniye\'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza

Ümraniye'de sıvı beton yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen bir beton mikserinin sürücüsüne 16 bin 571 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücüyü tespit etti. Sürücüye, aşırı yük taşıma, yükü kara yoluna saçma, plaka değiştirme ve saygısızca araç kullanma gibi suçlardan ceza uygulandı.

24.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:21
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Ümraniye'de, sıvı beton yükünü kara yoluna dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 16 bin 571 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Küçüksu Caddesi'ndeki bir beton mikserinin yükünü boşaltarak ilerlediği görüntünün bazı sosyal medya platformlarında yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, H.K'yi yakaladı.

Sürücü H.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı yüzde 15 fazlasını aşmak" maddesinden 11 bin 794 lira, "yükü kara yoluna saçılacak şekilde yüklemek"ten 1440 lira, "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"tan 2 bin 647 lira ve "saygısızca araç kullanmak'tan 690 lira olmak üzere 16 bin 571 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Ceza, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Beton Mikserine 16 Bin 571 Lira Ceza - Son Dakika
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