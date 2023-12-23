 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümraniye'de Eşiyle Tartışan Kişi Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Eşiyle Tartışan Kişi Evini Ateşe Verdi

Ümraniye Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Serkan G. ile eşi arasında çıkan tartışma sonucunda Serkan G., kendi boğazına bıçak dayadıktan sonra yaşadıkları evi ateşe verdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Serkan G., polis ekiplerince gözaltına alındı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde hasar meydana gelirken, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan G. emniyete götürüldü.

Ümraniye\'de Eşiyle Tartışan Kişi Evini Ateşe Verdi
23.12.2023 - 13:35,
Abone Ol

Ümraniye'de eşiyle tartışan kişi yaşadıkları evi ateşe verdi.

Huzur Mahallesi Arif Sokak'ta tek katlı bir evde ikamet eden Serkan G. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisi gören Serkan G, kendi boğazına bıçak dayadıktan sonra evi ateşe verdi.

Daha sonra kaçmaya çalışan Serkan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan G, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ümraniye, İtfaiye, Olaylar, İtfaiye, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Eşiyle Tartışan Kişi Evini Ateşe Verdi - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Eşiyle Tartışan Kişi Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement