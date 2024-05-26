Ümraniye'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ümraniye\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ümraniye'de Gazze Dayanışma Platformunca düzenlenen yürüyüşte, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı. Eylemciler, Gazze'deki kıtlık ve ambargoya dikkat çekerek, Filistin'e destek mesajları verdi. Ufuk Çolak, katiller diz çökene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Eylem, duayla sona erdi.

26.05.2024 20:21
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Ümraniye'de, Gazze Dayanışma Platformunca, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüşe geçti. Eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Santral Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından tekbirler getirildi, İsrail'in saldırıları lanetlendi, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Grup adına açıklama yapan Ufuk Çolak, Gazze'de yaşanan kıtlık ve ambargonun devam ettiğini, masum çocukların açlıkla savaştığını, ailelerin ise çaresizlik içinde kaldığını söyledi.

Çolak, bu acıya ve soykırıma sessiz kalmamaları gerektiğini belirterek, "Bu katiller diz çökene kadar, ateşkes olana kadar, kardeşlerimiz içinde bulunduğu durumdan selamete çıkana kadar durmak yok, devam edeceğiz. Daha kararlı, daha sağlam hareket edeceğiz" dedi.

Amacı Gazze'yi unutturmak olanlara karşı, Gazze'yi gündemde tutmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada Gazze'yi öne çıkaralım, gündemde tutalım. O zalimlere nefes aldırmayalım. Dünyanın her köşesindeki protestoları, direnişlerimizi Allah muvaffak eylesin. Her zaman söylüyoruz, orada Müsümanlar katlediliyor. Mesele insanlık ama Müslüman olmayanlar da bu davayı ne güzel sahipleniyorlar. Rabb'im onlara hidayet nasip eylesin. Yürüyüşler, haykırışlar, basın açıklamaları, edilen dualar, 'Kahrolsun İsrail ve işbirlikçileri' diye atılan sloganlar, haykırışlar boş değil. Her bir adımımız, nefesimiz kayda geçmiyor mu? Rabb'imiz amelleri asla zayi etmez"

Çolak, Allah'tan dileklerinin, Filistin halkını koruması ve zalimlerin ordularını da helak etmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Eylem, konuşmanın ardından duayla sona erdi.

Kaynak: AA

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