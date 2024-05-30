Ümraniye\'de İnşaat Şantiyesinde İlaçlama Sonrası 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenerek hastaneye kaldırılan 28 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis toplam 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.