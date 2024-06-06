Ümraniye'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Ümraniye'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye\'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Ümraniye'de, miras davası yüzünden annesini ve kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli, emniyetteki ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

06.06.2024 14:39
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Ümraniye'de, miras yüzünden annesi ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Mayıs'ta Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'ndeki ikamete gelen postacının içeriden gelen kötü kokular nedeniyle yaptığı ihbar sonrası H.T (86) ile oğlu K.T'nin (51) silahla öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Maktulün diğer oğlu Kenan T'nin ailesiyle miras davası yüzünden açılan mahkemeyi kaybettiğini tespit eden ekipler, eşinin de 14 Mayıs'ta kayıp ihbarında bulunduğunu belirledi.

Cinayetten sonra kaçtığı anlaşılan şüpheli, Ümraniye'deki saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde ise annesinin evine miras konusunda görüşmek için gittiğini, daha sonra çıkan tartışmada olayı gerçekleştirip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ümraniye, Miras, Adliye, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Miras Yüzünden Anneni ve Kardeşini Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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