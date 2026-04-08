Ümraniye\'de Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

ÜMRANİYE'de bir iş yerine kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda yaralanan 1'i ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinde ise olayın alacak meselesi nedeniyle olduğu değerlendirildi.

Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Sultan Veled Sokak'taki meydana geldi. İddiaya göre, otomobille bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, uzun namlulu silahla iş yerine ateş etti. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, iş yerinde bulunan F.B.U., S.A.A., Y.F. ve M.A. açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.A.A'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ALACAK MESELESİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Olay yerindeki polis ekiplerinin incelemelerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, iş yerine 13 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Öte yandan yapılan çalışmalarda saldırının alacak meselesi nedeniyle yapıldığı değerlendirildi.