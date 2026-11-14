Ümraniye'de sürücüsüz kamyonet caddeye çıkıp binanın merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika
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Ümraniye'de sürücüsüz kamyonet caddeye çıkıp binanın merdiven boşluğuna düştü

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Ümraniye\'de sürücüsüz kamyonet caddeye çıkıp binanın merdiven boşluğuna düştü
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Ümraniye\'de sürücüsüz kamyonet caddeye çıkıp binanın merdiven boşluğuna düştü
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Ümraniye'de yük boşaltmak için sokağa park edilen kamyonet, freninin boşalmasıyla hareket edip yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Sürücüsüz kamyonetin neden olduğu kazada yaralanan olmadı; araç vinçle kurtarıldı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de şoförünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalması üzerine hareket ederek yolun karşısındaki binanın merdiven boşluğuna düştü. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün yük boşaltmak için sokağa park ettiği kamyonet, freninin boşalması üzerine heraket etmeye başladı. Sokaktan caddeye çıkan kamyonet, yoldan geçen diğer araçlara çarpmadan yolun karşı tarafında bulunan binanın merdiven boşluğuna düştü. İş yerine çarpmadan duran kamyonet, olay yerine çağırılan vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'EL FRENİ ÇEKİLİ OLDUĞU HALDE HAREKET ETTİ'

Kazayı gören Yusuf Yıldız, "Arkadaşımız karşı sokaktaydı, ürün boşaltıyordu. El freni çekili olduğu halde araç karşı sokaktan geliyor ve arkadaşımızın dükkanının içerisine giriyor. İçerisinde sürücü yoktu. Yaralı yok, sadece araçta hasar var" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin sokaktan caddeye çıktığı ve seyir halindeki başka bir araca çarpmadan iş yerinin merdiven boşluğuna düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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