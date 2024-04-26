Ümraniye'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Ümraniye\'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Ümraniye'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Büke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, şehit polisin ailesi ve İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı. Aktaş, törende Büke'nin kahramanlığını vurgulayarak, şehidin ailesine sabır diledi. Şehidin cenazesi memleketi Konya'ya götürüldü.

26.04.2024 11:59
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Ümraniye'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Emrah Büke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin annesi Nuran, babası Erdal Büke ve aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı.

Aktaş, törende, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emrah Büke'nin, dün Atatürk Mahallesi Şile Yolu Elmalıkent köprü altı bağlantı yolunda resmi motosikletiyle seyir halindeyken, virajı alamayarak tek taraflı trafik kazası yaptığını hatırlattı.

Aktaş, kazada ağır yaralanan Büke'nin kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinden 2023'te başarıyla mezun olan ve geçen yıl sonunda teşkilata katılan Büke'nin aralarından zamansız ayrılmasının ailesi ve sevenlerini derinden üzdüğünü kaydeden Aktaş, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Manevi varlığınızdan güç alan polis teşkilatımız sizlerin fedakarlığı sayesinde ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Aktaş, "Devletine ve Milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Polis memuru kardeşimiz Emrah Büke başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına Yüce Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika


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