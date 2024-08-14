Ümraniye\'de yaz Kur\'an kursları kapanış programı yapıldı

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Ümraniye Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur'an kursları kapanış programı Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Program, Keyap Camisi öğrencisi Hasan Ataseven'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından İmam Şafii Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri Mescid-i Aksa şiirleri okudu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, yaz Kur'an kurslarına emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada manevi anlamda güçlü gençler yetiştirmek için bir adım atılıyor." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaz kurslarında hocaların çocuklara dini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için eğitim verdiklerini söyledi.

Kurs öğrencilerinden Meryem Ece, Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberleri öğrendiği için çok mutlu olduğunu, derslerin ise eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Öğrenci Erva Reçber, 7 haftalık eğitim süresi sonunda Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını ve kursun bitmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

Velilerden Filiz Birican ise oğlunun kursta Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, diğer ailelere de çocuklarını kurslara göndermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kursa, 2 bin 48 öğrenci katıldı

İlçedeki camiler, 10 okul ve 5 kültür merkezinde gerçekleştirilen 7 haftalık eğitime bu yıl 2 bin 48 öğrenci katıldı. Öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okuma, adab-ı muaşeret, temel dini bilgiler ile akıl ve zeka oyunları eğitimleri verildi.

Programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İlçe Müftüsü Abdülkerim Çelik, öğrenciler ve aileleri katıldı.