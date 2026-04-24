Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

24.04.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatıldı.

Kundakçı'ya isabet eden tek kurşunun ölümcül yaralanmaya yol açtığı aktarılan iddianamede, mermi çekirdeğinin iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanamaya yol açarak ölüme neden olduğunun Adli Tıp Raporu'nda yer aldığı belirtildi.

İddianamede olay sırasında araçta bulunan Yalçınay Yıldız'ın tanık sıfatıyla ifadesine yer verildi. Yıldız ifadesinde, olay öncesinde görüntülü görüşme yaptığı Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) görüşme sırasında tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını belirtti.

Tanık Yıldız, saldırı anında şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç kapısını açarak "Bir daha sizi burada görmeyeceğim." dediğini ve hemen ardından ateş ettiğini anlattı.

Yaralanan Kundakçı'nın ise "Vuruldum." diyerek karnını tuttuğunu ifade eden Yıldız, saldırganların olay yerinden iki araçla kaçtığını ifade etti.

İddianamede, bilirkişi raporlarında, araç hareketleri ve telefon trafiğinin incelendiği, şüphelilerin olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlarda ise olay öncesi şüpheliler arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği belirtildi.

3 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.

Olayın geçmişi

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş (Kalaycıoğlu), Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, İzzet Yıldızhan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüpheliler Zuhal Kalaycıoğlu ve Ahmet Özkoç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Zuhal Kalaycıoğlu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 19:40:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.