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Umre Kafileleri Yolcu Edildi

Umre Kafileleri Yolcu Edildi

Havza'dan 80 kişilik umre kafilesi, Kevser Camisi'nde uğurlandı ve ibadet bilgisi verildi.

23.11.2024 16:50
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Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 80 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilisi Hayrettin Şahin, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Şahin, "Allah tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin, herkese kutsal mekanlara gitmeyi nasip etsin." dedi.

Umre yolcuları, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

Kaynak: AA

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