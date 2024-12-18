Umut Ağacı Kanser Hastalarına Moral Veriyor

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'Umut ağacı' kanser hastalarına moral oluyor

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bir hastanede çalışan tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Birol Yıldız, odasına getirdiği 'Umut ağacıyla' kanser hastalarının moral ve motivasyonunu arttırarak diğer hastalara umut oluyor.

Elazığ'da görevli tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Birol Yıldız, kanser hastalarının hastalığa yenilmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Hastalarının moral ve motivasyonlarının artması için yaklaşık bir ay önce odasına 'Umut' adını verdiği ağacı getiren Doç. Dr. Yıldız, kanser hastalarının hastalığı tamamen yenmesinin ardından hastalarına verdiği nazar boncuğunu ağaca taktırıyor. Bu sayede kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonu yükselirken, kanser tedavisinin artık yenilebilir bir hastalık olduğunu gösteriyor. Tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Birol Yıldız, kanser hastalığının yenilebilir bir hastalık olduğunu, Amerika ve Almanya'da uygulanan tedavinin Türkiye'de de uygulandığını belirtti.

"Bu ağaç dolacak ve yeni ağaçlar getireceğiz"

Kanser hastalarının tedavi olduğunu ve tamamen bu rahatsızlıktan kurtulduklarını dile getiren Doç. Dr. Yıldız, "Fakat bunu yeni gelen hastalarımıza göstermekle alakalı bir problem yaşıyorduk. Tedavisi tamamen tamamlandıktan sonra hastalıktan kurtulan hastalarımıza bir nazar boncuğu taktırmayı ve sonrasında gelen diğer hastalarımıza da bu hastalığın tedavi edilebilir olduğunu göstermeyi amaçladık. Buradaki en büyük amacımız hastalarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak ve kanserin artık yenilebilir bir hastalık olduğu göstermektir. Bu ağacı yaklaşık 20 gün önce buraya getirerek projemizi başlattık. Şu an için 25 hastamız tamamen tümörden kurtulmuş ve sağlıklı bir hayata kavuştu. Hastalarımız nazar boncuklarını taktılar. İnşallah bu durum daha fazla gelişecek. Kanser hastalarımıza en büyük önerim, moral ve motivasyonlarını çok yüksek tutsunlar. Tıbbi onkoloji doktorlarının önerilerinden asla çıkmasınlar. Bu hastalığın yenilebilir bir hasta olduğunu ve tamamen kurtulabilecek bir hastalık olduğuna inanmalarını istiyorum. Teknoloji ilerledikçe yeni nesil ilaçlar gelişmektedir. Amerika'da bir hasta nasıl tedavi alıyorsa biz de ülkemizde gelişmeleri çok yakından takip etmekte ve ulaşabilmekteyiz. Tüm hastalarımız en ince ayrıntısına kadar tümör konseylerinde değerlendirilmekte ve en etkin ve başarılı tedavi neyse onu hastalarımıza uygulayabilmekteyiz. Bu da beraberinde hem erken tanıyı getirmekte hem de erken tedavi uygulamamızı veya daha üstün başarılı tedaviler uygulayarak hastamızı tamamen hastalıktan kurtulmalarını sağlayabilmekteyiz. Hastalar evre dört dahi olsalar tamamen hastalıksız bir ömür sürebilmektedirler. Bu ağaç dolacak ve yeni ağaçlar getireceğiz" dedi.