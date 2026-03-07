Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Kahire\'de Gazzeli ailelere iftar verdi

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahire'ye sığınan Gazzeli ihtiyaç sahipleriyle iftar programında bir araya geldi.

Vakıf tarafından düzenlenen programda, Gazze'den gelerek Kahire'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerle iftar yapıldı.

İftar programının ardından vakıf yetkilileri, ailelere nakit yardımında bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı görevlileri, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle zor durumda kalan ailelere destek olmak amacıyla yardımların sürdürüleceğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Mısır'daki çalışmaların iki gündür devam ettiğini söyledi.

Elibüyük, "Şehit aileleri, yetimler ve yaralılarla bu akşam bir araya geldik. Nakit yardımlarımızı da kendilerine takdim ettik. Mısır'daki çalışmalarımız inşallah devam edecek." diye konuştu.