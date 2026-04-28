Umutlarını Kısa Film ve Fotoğraflarla Anlatacaklar

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18-29 yaş aralığında İstanbul'da yaşayan tüm gençlerin katılımına açık olan yarışmalar düzenliyor. Gençlere yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir platform sunuluyor. Katılımcılar, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği geleceğe dair umutlarını kısa film ve fotoğraf çalışmalarıyla başvurularını yapacak. "Genç İstanbul Ulusal Kısa Film Yarışması" 31 Mayıs'a kadar, "Genç İstanbul Ulusal Fotoğraf Yarışması" için başvurular 10 Mayıs'a kadar sürecek.

İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere yönelik ödüllü kısa film ve fotoğraf yarışmaları düzenliyor. "Genç İstanbul Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Genç İstanbul Ulusal Fotoğraf Yarışması" olarak iki ayrı alanda düzenlenen yarışmalara başvurular başladı. Kısa film yarışması "Gençlik ve Umut" temasıyla gerçekleştirilirken, fotoğraf yarışması ise "İstanbul'da umut var, gençlik her karede" temasıyla yapılıyor. "Genç İstanbul Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Genç İstanbul Ulusal Fotoğraf Yarışması" İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirildi.

"Başvurular başladı"

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, umutlarını görsel çalışmalarla paylaşacak gençler, şu ölçütlerle başvuru yapabiliyor; Bireysel başvuru esasına göre düzenlenen yarışmalara başvuracak gençlerin 18-29 yaş aralığında (01.01.1996 – 31.12.2007 tarihleri arasında doğmuş) olmanın yanı sıra İstanbul'da ikamet etmek veya İstanbul'da öğrenci olmaları gerekiyor.

Yarışmalara fotoğraf alanında katılmak isteyen gençler için son 10 Mayıs 2026, saat 23.00 son başvuru tarihi olarak belirlendi. https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/genc-istanbul-ulusal-fotograf-yarismasi-tr web sitesi üzerinden alınan başvuruların sonuçları 18 Mayıs'ta belli olacak. Kısa film yarışmasının son başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi. Sonuçların 12 Haziran'da bildirileceği yarışmada başvurular https://filmfreeway.com/gencistanbulkisafilmyarismasi adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

"Dereceye girenler ödüllerin de sahibi olacak"

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Birinciye dijital fotoğraf makinesi, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye tablet bilgisayar ödül olarak verilecek. Ayrıca üç kişiye mansiyon ödülü olarak analog fotoğraf makinesi verilecek.