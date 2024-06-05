UNCTAD'ın 2024 Dünya Yatırım Raporu Türkiye'de tanıtıldı - Son Dakika
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UNCTAD'ın 2024 Dünya Yatırım Raporu Türkiye'de tanıtıldı

UNCTAD\'ın 2024 Dünya Yatırım Raporu Türkiye\'de tanıtıldı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen 'Küresel Yatırım Günleri'nde, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) 'Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet' temalı '2024 Dünya Yatırım Raporu' Türkiye tanıtıldı. Raporun sunumunu yapan UNCTAD yetkilisi, dijital yatırımın kolaylaştırılması ve yatırım ortamının dijitalleştirilmesinin gelişmekte olan ülkeleri olumlu etkilediğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka yatırımlarında da artış yaşandığı ve bazı ülkelerin bu alanda agresif davrandığı ifade edildi.

05.06.2024 18:51
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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri"nde, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) "Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet" temalı "2024 Dünya Yatırım Raporu"nun Türkiye tanıtımı yapıldı.

Sheraton Ankara'da düzenlenen etkinlikte, UNCTAD Yatırım ve İşletme Bölümü Yatırım Konuları ve Analiz Şubesi Şefi Amelia U. Santos-Paulino raporun sunumunu yaptı.

Santos-Paulino, dünyada yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaştırma altyapısı gibi uluslararası proje finansmanıyla yapılmakta olan birçok proje olduğunu belirterek, dijital yatırımın kolaylaştırılması ve yatırım ortamının dijitalleştirilmesinin, gelişmekte olan ülkeleri pozitif etkilediğini söyledi.

Uluslararası doğrudan yatırımlarla ilgili son trendlere bakıldığında ise 3 önemli yatırım tipi olduğuna dikkati çeken Santos-Paulino, şu bilgileri paylaştı:

"Bunlar doğrudan yabancı yatırımlar, sıfırdan projeler ve uluslararası kredi finansmanı. Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 3 arttı. ABD'de bu yatırımlar aynı kaldı hatta azaldı. Önümüzdeki yıllarda umuyorum ki yatırım raporu daha pozitif rakamları bize gösterecek ama yine karşımızda birçok belirsizlik var.

Şu anda Türkiye'de Merkez Bankası makroekonomik istikrar konusunda doğru mesajlar veriyor, bu da yatırımın gelmesi açısından iyiye işaret. Türkiye'de projelerin değerinde ve sayısında ciddi artış var. Proje sayısı yüzde 200'ün üzerinde arttı. Bunların büyük bir kısmı 2022'de enerji dönüşümüyle alakalı olan projelerdi, 2023'te ise buna ulaştırmayla alakalı diğer sektörler, madencilik, kömür ve enerji dönüşümü de eklendi."

Santos-Paulino, yatırım trenini bütün ülkelerin aynı şekilde yakalayamadığına işaret ederek, bu treni yakalayabilmek için ülkelerin küresel değer zincirine katılmış olmaları, kalkınma stratejilerinin, ticaret ve yatırım politikalarının uygun şekilde oluşturulması gerektiğini anlattı.

Yapay zeka yatırımlarında artış

Financial Times fDi Intelligence Editörü Jacopo Dettoni ise "Küresel Yatırımlarda Yeni Bir Dönem İçin Şafak Vakti ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Haritasını Yeniden Şekillendiren Üç Yıkıcı Güç" konulu çevrim içi sunum gerçekleştirdi.

Jeopolitik gelişmeleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi, dünyada rol oynayan önemli güçler olarak niteleyen Dettoni, Kovid-19 salgının etkisiyle doğrudan yabancı yatırımların Çin'den ABD, Kanada, Almanya ve Japonya'ya yöneldiğine işaret etti.

Yapay zekanın da çok fazla tartışılır hale geldiğini vurgulayan Dettoni, "Yapay zekanın dünyanın dört bir tarafında milyonlarca istihdamı etkilemesi bekleniyor. Yapay zeka firmaları ve projeleri, yapay zeka komponenti olan projeler küresel anlamda yatırım kaynağı olmaya ve istihdam yaratmaya başladı. Ekonomik ekosistemin de önemli birer parçası haline geldiler. Yapay zekayla ilgili doğrudan yabancı sermayede artış var. BAE ve Hindistan bu alanda agresif davranan ve mevzuatını yapay zekanın geliştirilmesi konusunda güçlendiren ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UNCTAD'ın 2024 Dünya Yatırım Raporu Türkiye'de tanıtıldı - Son Dakika
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